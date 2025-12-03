هوشیاری و همدلی مردم سیستان و بلوچستان خار چشم بدخواهان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مدت هاست که رسانههای معاند در شبکههای اجتماعی و پیام رسان های خارجی، در کانالها و صفحات خود به صورت روزانه، در حال انتشار محتواهایی هستند که نه تنها اکثر آنها دروغ یا بزرگ نمایی است و با آن چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده زمین تا آسمان فرق دارد، بلکه با استفاده از کلماتی مانند شهروند بلوچ، مأموران حکومت و نیروهای حکومتی و..... قصد در ایجاد شکاف قومیتی و مذهبی بین اقوام و مذاهب مختلف استان سیستان و بلوچستان دارند تا از این طریق نقشه اربابان صهیونیستی خود را برای برهم زدن نظم و آرامش مردم استان در وقت نیاز پیاده کنند.
اما غافل از اینکه انسجام و همدلی و برادری در سیستان و بلوچستان همواره یکی از محورهای اصلی توجه مردم، علما، مسئولان و بزرگان طوایف بوده است. این استان با تنوع مذهبی و قومی خود، در طول سالهای گذشته بارها در معرض تلاشهای دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف قرار گرفته است. با این حال، تجربه نشان داده که هوشیاری رهبران دینی و همراهی مردم توانسته این نقشهها را بیاثر کند.
نمونههای متعددی از همکاری شیعه و سنی در مسائل اجتماعی و فرهنگی، نشاندهنده عمق این انسجام است؛ انسجامی که نه تنها مانع تحقق اهداف تفرقه افکنانه شده، بلکه زمینهای برای تقویت اعتماد عمومی و همزیستی پایدار فراهم آورده است.
امروز وحدت موجود در سیستان و بلوچستان بهعنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند شناخته میشود؛ سرمایهای که میتواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.
لزوم همگرایی و هوشیاری مسلمانان در برابر استکبار جهانی
عبدالنبی کرد سرطایفه کرد تمین در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در جهان امروز نوعی همگرایی میان مسلمانان شکل گرفته که این یکپارچگی توانسته سطحی از اقتدار در برابر استکبار جهانی ایجاد کند.
وی افزود: همین وحدت بود که به ملت ایران قدرت داد تا در دفاع از مقدسات پیروز شود و حول محور ولایت، در مقاطع مختلف سربلند بیرون بیاید.
وی تصریح کرد: در سیستان و بلوچستان، دشمن تلاش زیادی برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی انجام داد، اما هوشیاری علما، روحانیون و بزرگان طوایف مانع تحقق این اهداف شد و ضربه محکمی به نقشههای دشمن وارد کرد.
کرد با قدردانی از مردم، از آنان خواست توصیههای رهبر انقلاب درباره حفظ وحدت را همچنان جدی بگیرند و مانند گذشته این انسجام را پاس بدارند.
وی ادامه داد: وحدت موجود سرمایهای است که باید برای آینده کشور نیز حفظ شود تا بتوانیم در سطح جهانی پیام روشن ملت ایران را منتقل کنیم؛ اینکه حرکت ما بر مدار ولایت است و اختلافافکنی دشمنان جایی در میان مردم ما ندارد.
سرطایفه کرد تمین در پایان تأکید کرد: به لطف خدا شیعه و سنی در کنار هم ایستادهاند و دشمنان این سرزمین کور و ناتوان از شکستن این انسجام خواهند بود.
وحدت پوزه رژیم صهیونیستی را به خاک می مالد
مهدی محمدآبادی عضو مجمع اسلامی حبلالله در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات دو سال گذشته پس از «طوفان الاقصی» و تهاجمهای رژیم صهیونیستی به غزه و همچنین جنگ دوازده روزه اخیر و تجاوز این رژیم به ایران، تأکید کرد: وحدت اهمیت مسائلی را که سالها نسبت به آن غفلت شده بود، بهروشنی نشان میدهد.
وی افزود: سالها امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری بر ضرورت وحدت واقعی و میدانی شیعه و سنی تأکید کردهاند و خواستار حرکت مشترک امت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی بودهاند، اما تا پیش از این خطر رژیم صهیونیستی آنگونه که باید ملموس نشده بود.
وی ادامه داد: اکنون و بهویژه در دو سال اخیر، تحرکات بیشتری در کشور برای تحکیم پیوندهای امت اسلامی شکل گرفته و اهمیت این تأکیدات بیش از گذشته روشن شده است.
محمدآبادی تصریح کرد: باید بر نقش تشکلهای مردمی در تحقق وحدت اسلامی تأکید کرد، چرا که این موضوع صرفاً یک آرمان حاکمیتی یا وظیفه دستگاههای رسمی نیست؛ بلکه آحاد مردم، بهویژه حلقههای میانی و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها و حوزهها، در این مسیر نقش دارند.
پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه تجلی وحدت بود
مهدی جمالیفر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بینالمللی فرق و مذاهب اسلامی زاهدان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح ضرورت وحدت اسلامی گفت: وحدت اسلامی نیازی به تأکید اضافی ندارد؛ اهمیت و ضرورت آن کاملاً روشن و قابل درک برای همه است.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی این موضوع افزود: امت اسلامی میراث رسولالله (ص) است؛ میراثی که همواره مورد توجه پیامبر و ائمه اطهار (ع) بوده است.
وی توضیح داد: بررسی تاریخ نشان میدهد اهلبیت (ع) در دورههای مختلف بر مصلحت امت تأکید داشتهاند؛ امیرالمؤمنین (ع) با وجود اختلافات پس از رحلت پیامبر رأی به سکوت دادند تا مصلحت امت حفظ شود. امام حسن (ع) صلح را برگزیدند و امام حسین (ع) قیام کردند؛ هر سه تصمیم در جهت اصلاح و حفظ امت اسلامی بود.
جمالیفر افزود: در روایات و سیره اهلبیت (ع) نیز دستوراتی درباره تعامل، همگرایی و رعایت مصلحت امت دیده میشود؛ تأکیدی که نشان میدهد پیروان مذاهب مختلف باید با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بینالمللی فرق و مذاهب اسلامی با اشاره به جنگ اخیر تحمیلی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: یکی از بینظیرترین اتفاقات، تجلی وحدت ملت ایران بود؛ وحدتی میان مسلمانان با مذاهب متفاوت و مردم با قومیتها و گرایشهای گوناگون که در کنار هم برابر دشمن ایستادند و او را ناامید کردند.
