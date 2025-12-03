میری: ۴۱ هزار مددجو از خدمات سلامت کمیته امداد بهره مند شدند

محمدرضا میری به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۱ هزار و ۷۱۲ مددجوی تحت حمایت، از خدمات ارتقا شاخصهای بهداشتی و سلامت این نهاد بهرهمند شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در این مدت ۲۲ هزار و ۴۲۲ نفر غربالگری سلامت شدهاند که در این زمینه، کمیته امداد سیستان و بلوچستان موفق به اخذ رتبه نخست کشوری شده است.
وی افزود: در بحث آموزش سلامت روانی – اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد نیز ۱۶ هزار و ۷۹۸ نفر بهرهمند شدند که در این زمینه نیز رتبه دوم کشوری را کسب نمودهایم.
میری بیان کرد: از ابتدای سال، ۲ هزار و ۴۹۲ نفر مددجوی تحت حمایت از خدمات سلامت دهان و دندان بهرهمند شدند و در این سرفصل نیز کمیته امداد استان موفق به کسب رتبه سوم کشور گردیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان در حوزه سلامت، در کنار توجه و رسیدگی به وضعیت درمان، ارائه خدمات مختلف به منظور ارتقا شاخصهای بهداشتی و سلامت جامعه هدف این نهاد با نگاه پیشگیرانه است.
