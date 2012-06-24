سرنخی از قتل دکتر بامشاد در دست نیست/ اتباع بیگانه امنیت یزد را به هم زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال قضاوتی ظهر یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به مرگ مشکوک دکتر بامشاد، یکی از پزشکان متخصص و مشهور استان یزد در سال گذشته اظهار داشت: پیگیری های مستمر در مورد این پرونده در حال انجام است اما متاسفانه ادله کافی و سرنخ های کافی برای دستگیری قاتلان به دست نیامده است اما تلاش ها همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه راز برخی قتلها بعد از یک یا دو دهه کشف می شوند، افزود: مهارت قاتل و به جا نماندن سرنخ در صحنه جرم از دلایل مهم عدم شناسایی قاتل می شود.

وقوع یک فقره قتل در یزد

قضاوتی با اشاره به وقوع یک فقره قتل در عصر روز گذشته در یزد اظهار داشت: دیروز عصر یک فقره قتل عمدی در استان یزد کشف شد.

وی افزود: یک خانم 18 ساله که اصالتا ترک اردبیل و ساکن کرج بوده، با یک تبعه افغانی از کرج به یزد می آید و پس از تجاوز به قتل می رسد و جسد او در چاهی در نزدیکی خلد برین سرنگون می شود.

قضاوتی یادآور شد: قاتل که فرد افغانی است دستگیر شده و اعترافاتی نیز انجام داده است اما پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: قاتل که تبعه افغانستان است، همدستانی نیز داشته که آنها نیز همگی افغانی بوده اند که همه آنها شناسایی و دستگیر شده اند.

اتباع بیگانه امنیت یزد را تهدید می کنند

قضاوتی با بیان اینکه اغلب جرائم خشن در استان یزد طی سالهای اخیر توسط اتباع بیگانه صورت گرفته است، گفت: اتباع بیگانه امنیت یزد را به هم زده اند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورودی پرونده در سال گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد اظهار داشت: در طول یک سال اخیر، 27 هزار و 642 پرونده وارد محاکم قضایی استان یزد شد که 43 درصد از ورودی‌ها منتهی به قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و 57 درصد منتهی به تعقیب و تعزیر شده است.

قضاوتی ادامه داد: سال گذشته همچنین در شورای حفاظت از اراضی ملی، 32هکتار از اراضی ملی مربوط به مسکن و شهرسازی و 183 هکتار از منابع طبیعی و در مجموع بیش از 216 هکتار به ارزش تقریبی 367 میلیارد ریال رفع تصرف شده است.