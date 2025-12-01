به گزارش خبرگزاری مهر، پروین اشراقی اسکوئی روز دوشنبه در جلسه محله مارالان تبریز در خصوص تشکیل کمیتههای برنامهاقدام مدیریت محلهمحور گفت: آنچهکه مردم در بطن محلات میبینند و مشکلات را لمس میکنند ما در اتاقهای اداری نمیتوانیم ببینیم و لازم است مسائل از طریق خود محلات به گوش مسئولان برسد تا آنها تصمیماتی مبتنیبر نیازهای واقعی بگیرند.
اشراقی اسکوئی، در ادامه با اشاره لزوم داشتن انعطاف در طرح و برنامه و اجرا بیان کرد: باید یک تصویر واقعی از محلات در قالب این طرحها منجمله محله تاریخی مارالان ارائه شود و سپس مشکلات و ظرفیتها را احصا کنیم. اساس کار ما ایجاد خلل در طرحهای قبلی نیست و ما نقش مکمل را در این طرحها دنبال میکنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در طرحهای محلهمحور، آحاد جامعه باید مسائل محله را احصا کنند و اگر مسئلهای از طریق نهادهای دولتی قابل حل و پیگیری باشد، ما در کنار محلات هستیم. اما وقتی نیازها از سوی محلات بیان شوند یا نهادهای موجود باید پای کار بیایند یا نهادهای جدید شکل بگیرند.
