سرمست: مهارت آفرینی دانشگاه ها از الزامات عصر حاضر است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به کارنامه موفق استان در زمینه آرامش محیط‌های کارگری گفت: در کنار این آرامش به پویایی، خلاقیت و مهارت نیاز داریم و این تغییر، ضرورت دوره تاریخی است.

وی با تاکید بر ضرورت تنظیم گری فعال در بازار کار استان، اظهار کرد: هر چند آذربایجان شرقی به لحاظ نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشوری است، همین میزان بیکاری هم با توجه به غنای صنعتی و فرهنگ کار استان مورد پذیرش نیست.

سرمست با اشاره به ناترازی موجود در بازار کار استان (بیکاری تحصیلکرده ها و فقدان کارگر ماهر) تاکید کرد: باید بین نیروی کار و نیاز واحدهای تولید تناسب ایجاد شود.

وی مهارت آفرینی دانشگاه‌ها را از الزامات عصر معاصر دانست و گفت: دانشگاه‌ها در جذب دانشجو به نیاز بازار کار توجه کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی از نیروی کار ماهر استقبال می‌کنند.