اشراقی: با مشارکت اقتصادی زنان در بخش خصوصی ظرفیت تولید افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی صبح پنجشنبه در جلسه ابلاغ دستورالعمل روشنای مهر که در راستای گرامی‌داشت هفته زن برگزار شد، گفت: در تمام برنامه‌های توسعه در چهار نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت زمانی مطلوب‌تر خواهد شد که زنان در همه این ساحات چهارگانه نقش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را داشته باشند.

اشراقی اسکوئی در ادامه با اشاره به لزوم افزایش بهره‌گیری از زنان در عرصه‌های مختلف، بیان کرد: در امرِ توسعه اگر مدیران پایبند به اصول باشند حتماً بانوان می‌توانند با شکوفایی در حوزه مدیریتی نیز بدرخشند.

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان خاطر نشان کرد: بخش دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال زنان باشد و با مشارکت اقتصادی زنان در بخش خصوصی هم ظرفیت تولید کشور افزایش می‌یابد هم توان زنان در عرصه اقتصاد به کار گرفته می‌شود.

در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی به بیان برنامه‌های خود در طول هفته زن پرداختند.