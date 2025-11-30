به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به انتشار شایعات اخیر درباره وجود «کارت‌های سوخت سفید» اعلام کرد چنین عنوانی اساساً در سامانه هوشمند سوخت تعریف نشده است. بر اساس توضیحات این شرکت، فرآیند صدور کارت سوخت یک روند بین‌دستگاهی و مبتنی بر شماره شناسایی خودرو (VIN) است و هر کارت دقیقاً به یک وسیله نقلیه مشخص اختصاص می‌یابد؛ بنابراین امکان وجود کارت‌های فاقد هویت یا بدون تعلق به خودرو منتفی است.

این شرکت همچنین با استناد به داده‌های سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد اکنون ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال وجود دارد: ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، ۶ میلیون برای موتورسیکلت‌ها و ۳ میلیون کارت برای ناوگان دولتی و عمومی. طبق اعلام پلیس راهور، مجموع ناوگان موتوری کشور بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده است که آماده ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهادهای ذیصلاح برای صحت‌سنجی ادعاهاست و حق پیگیری قضائی شایعات مطرح‌شده را برای خود محفوظ می‌داند.