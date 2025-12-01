به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در پی افزایش پرسش‌های شهروندان درباره جزئیات طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مجموعه‌ای جامع از «سوالات متداول» با هدف شفاف‌سازی و پاسخگویی دقیق به دغدغه‌های عمومی روی سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

مهم‌ترین ابهامات مردم از جمله نحوه محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت شکایات و جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی به‌صورت شفاف در بخش سوالات متداول توضیح داده شده است.

هدف از انتشار این مجموعه، افزایش شفافیت، جلوگیری از انتشار شایعات و کمک به درک بهتر سازوکار جدید عرضه بنزین است. شهروندان می‌توانند برای مشاهده کامل پرسش‌ها و پاسخ‌ها به صفحه سوالات پر تکرار سه نرخی شدن بنزین در وب‌سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مراجعه کنند.

شایان ذکر است، مرکز پاسخگویی این شرکت نیز به شماره «۰۹۶۲۷» برای دریافت هرگونه پرسش جدید و به‌روزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح در فرآیند سه‌نرخی شدن بنزین، بلافاصله از طریق همین درگاه و یا دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود.