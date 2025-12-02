  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

جوادی نژاد: جایگزین‌های موقت برای بازار دام تعطیل شده مشهد تعیین شد

جوادی نژاد: جایگزین‌های موقت برای بازار دام تعطیل شده مشهد تعیین شد

مشهد- مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: به دنبال تعطیلی بازار دام «مهد توس» مشهد با هدف پیشگیری از بیماری تب برفکی، جایگزین های موقت این بازار برای تامین دام زنده تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جوادی‌نژاد اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی سختگیرانه برای کنترل بیماری تب برفکی سویه غیربومی، بازار دام مهد توس مشهد از ۲ روز گذشته تعطیل شده است، بنابراین در پی این اقدام پیشگیرانه، فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان مشهد تمهیداتی را برای تأمین نیاز کشتارگاه‌ها و شهروندان اندیشیده و جایگاه‌های عرضه موقت تعیین شد تا از ایجاد خسارت به فعالان بازار جلوگیری شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد: این تصمیم با هدف مهار کانون‌های احتمالی بیماری و جلوگیری از سرایت آن به دیگر نقاط استان خراسان رضوی اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: در راستای مدیریت این شرایط و اطمینان از تداوم عرضه گوشت سالم به بازار، هماهنگی‌های لازم در ۲ محور اصلی شامل تأمین دام زنده، گوشت و جایگاه‌های عرضه موقت انجام شد که در این راستا کلیه بازارهای دام موجود در استان و شهر مشهد در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا نیاز کشتارگاه‌های دام و همچنین تأمین گوشت مورد نیاز شهروندان و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) به صورت مستمر تأمین شود.

جوادی نژاد افزود: برای جلوگیری از ضرر و زیان فعالان بازار دام مهد توس، جایگاه‌های عرضه دام کشتاری موقت در کشتارگاه صنعتی مشهد و کشتارگاه دام «کوهان» اختصاص و جانمایی شده و عرضه در این مراکز تحت نظارت هیأت مدیره بازار سابق مهد توس انجام می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی تاکید کرد: دامداران و تولیدکنندگان حوزه دام استان خراسان رضوی باید کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای ابلاغ شده از سوی شبکه‌های دامپزشکی را به صورت جدی رعایت کنند تا تلاش‌های صورت گرفته در مهار بیماری و جلوگیری از گسترش آن در سطح استان به ثمر نشیند.

کد خبر 6674990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها