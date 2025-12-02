به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جوادینژاد اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعملهای بهداشتی سختگیرانه برای کنترل بیماری تب برفکی سویه غیربومی، بازار دام مهد توس مشهد از ۲ روز گذشته تعطیل شده است، بنابراین در پی این اقدام پیشگیرانه، فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان مشهد تمهیداتی را برای تأمین نیاز کشتارگاهها و شهروندان اندیشیده و جایگاههای عرضه موقت تعیین شد تا از ایجاد خسارت به فعالان بازار جلوگیری شود.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد: این تصمیم با هدف مهار کانونهای احتمالی بیماری و جلوگیری از سرایت آن به دیگر نقاط استان خراسان رضوی اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: در راستای مدیریت این شرایط و اطمینان از تداوم عرضه گوشت سالم به بازار، هماهنگیهای لازم در ۲ محور اصلی شامل تأمین دام زنده، گوشت و جایگاههای عرضه موقت انجام شد که در این راستا کلیه بازارهای دام موجود در استان و شهر مشهد در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا نیاز کشتارگاههای دام و همچنین تأمین گوشت مورد نیاز شهروندان و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) به صورت مستمر تأمین شود.
جوادی نژاد افزود: برای جلوگیری از ضرر و زیان فعالان بازار دام مهد توس، جایگاههای عرضه دام کشتاری موقت در کشتارگاه صنعتی مشهد و کشتارگاه دام «کوهان» اختصاص و جانمایی شده و عرضه در این مراکز تحت نظارت هیأت مدیره بازار سابق مهد توس انجام میشود.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی تاکید کرد: دامداران و تولیدکنندگان حوزه دام استان خراسان رضوی باید کلیه دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینهای ابلاغ شده از سوی شبکههای دامپزشکی را به صورت جدی رعایت کنند تا تلاشهای صورت گرفته در مهار بیماری و جلوگیری از گسترش آن در سطح استان به ثمر نشیند.
