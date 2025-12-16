  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

خانزاده:۱۴۳ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل در شهرستان کاشمر توقیف شد

کاشمر- رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر از توقیف یک دستگاه خودروی کامیون حامل ۱۴۳ راس دام زنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خانزاده اظهار کرد: ۱۴۳ رأس گوسفند زنده که به صورت غیر مجاز و فاقد هرگونه مجوزهای قانونی از سازمان دامپزشکی بود با همکاری نیروی انتظامی ضبط موقت شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر افزود: در راستای برخورد با حمل غیر مجاز دام و فراورده‌های دامی در سطح شهرستان و محورهای مواصلاتی کاشمر به دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها، مأموران پلیس آگاهی کاشمر در حین کنترل خودروهای عبوری بعد از صدور دستور توقف به یک دستگاه کامیون حامل دام سبک در بازرسی به عمل آمده تعداد ۱۴۳ رأس دام بدون مجوز کشف و با هماهنگی دامپزشکی توقیف شد و راننده و صاحب محموله فوق جهت تعیین تکلیف با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: حمل و نقل غیر مجاز دام همچنان به عنوان بستری پر سود برای افراد سود جو محسوب می‌شود و این دام‌ها سلامت دام‌های دیگر و درنهایت سلامت جامعه را با خطر جدی مواجه کند.

