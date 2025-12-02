تب برفکی در اصفهان تحت کنترل است؛ ۸ هزار راس دام درگیر و ۱۰۰راس تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام موحدی صبح سهشنبه در نشست خبری اظهار کرد: از حدود ۴۷۰ هزار رأس دام سنگین استان اصفهان تا امروز هشت هزار رأس به بیماری تببرفکی مبتلا شدند که معادل ۱.۷ درصد جمعیت دام سنگین است و این رقم بسیار پایینتر از حد طبیعی ۱۰ درصد در سال است که در استانداردهای جهانی پذیرفته شده محسوب میشود.
به گفته وی، تلفات تأیید شده و کارشناسیشده ما تنها حدود ۱۰۰ رأس در سطح استان بوده که ۱۰ رأس گاو بالغ و ۹۰ رأس گوساله است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با تأکید بر شفافیت کامل آمار افزود: ما چیزی را تأیید میکنیم که خودمان دیدیم و کارشناسان ما آن را ثبت کردهاند. نه آماری برای پنهان کردن داریم، نه بزرگنمایی میکنیم، موردی برای انکار وجود ندارد.
موحدی خاطرنشان کرد: کشتار اضطراری انجامشده نیز فقط یکهزار و ۱۰۰ رأس بوده که معادل دو دهم درصد جمعیت دام سنگین استان است.
امسال ۴ میلیون دز واکسن تب برفکی به دامها تزریق شد
وی با استناد به مدلهای اپیدمیولوژیک سازمان دامپزشکی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت دام تصریح کرد: اگر هیچ اقدامی انجام نمیدادیم، پیشبینی میشد ۲۶ هزار رأس گاو تلف شود، بیش از ۱۲۰ هزار رأس کشتار اضطراری داشته باشیم و فقط خسارت مستقیم مالی استان به ۵.۲ تریلیون تومان برسد؛ خوشبختانه با اقدامات گسترده پیشگیرانه، امروز هیچکدام از این سناریوهای فاجعهبار رخ نداده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار میلیون دُز واکسن تببرفکی تزریق شده است، افزود: این آمار شامل ۶۴۱ هزار و ۱۸۶ رأس دام سنگین و ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۴۵۸ رأس دام سبک علیه سویههای بومی و همچنین ۹۷۲ هزار ۷۳۹ رأس دام سنگین صنعتی، بیش از ۳۱ هزار رأس دام سنگین روستایی بهصورت کاملاً رایگان و ۸۲ هزار و ۲۲۵ رأس دام سبک علیه سویه جدید وارداتی از ترکیه میشود.
وی با اشاره به رکورد ۱۸ هزار واکسیناسیون شبانهروزی دام در استان گفت: همکاران ما با دست و سر شکسته، با گازگرفتگی سگ، در نصفشب و زیر نور چراغ خودرو واکسیناسیون انجام میدهند تا امنیت غذایی کشور حفظ شود که این جز ایثار و عشق نیست.
موحدی مهمترین عوامل گسترش بیماری را رعایت نکردن امنیت زیستی که اولویت اول سازمان جهانی بهداشت دام است، دانست و خاطرنشان کرد: تراکم بسیار بالای دامداریها که در برخی واحدها تا سه برابر ظرفیت پروانه بهرهبرداری میرسد و یا کمبود شدید نهادههای دامی و تغییر اجباری جیره غذایی که باعث استرس و کاهش ایمنی دام میشود، گزارشنکردن بهموقع بیماری توسط برخی دامداران و پایین بودن پوشش بیمهای دامها از جمله چالشهای پیشگیری است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان اظهار کرد: اصفهان با ۴۷۰ هزار رأس دام سنگین صنعتی، ۷۱ واحد دامداری بالای یک هزار رأس، بیش از سه میلیون رأس دام سبک، تولید شیر خام معادل ۱۶ استان کشور، رتبه اول تولید شیر و رتبه چهارم تولید گوشت قرمز کشور و تمرکز بیش از ۸ درصد جمعیت دام سنگین کشور، بزرگترین قطب لبنیاتی ایران است و همین تراکم عظیم باعث میشود کوچکترین سهلانگاری به بحران ملی تبدیل شود.
فعلاً کانون فعال آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان نداریم
مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه با بیان اینکه تا امروز هیچ کانون فعال آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در استان اصفهان ثبت نشده و وضعیت آرام است، ابراز کرد: اما این به معنای بیخطری نیست؛ ما در فصل مهاجرت پرندگان قرار داریم و بالاترین سطح هوشیاری را حفظ کردهایم.
موحدی با اشاره به تهدید بسیار جدی ناشی از خشکی کامل زایندهرود تأکید کرد: در سالهایی که زایندهرود جریان دارد، پرندگان مهاجر در حاشیه رودخانه و تالاب گاوخونی متمرکز میشوند و اگر حتی یکی از آنها ناقل ویروس باشد، آلودگی در یک محدوده مشخص باقی میماند و قابل کنترل است اما وقتی زایندهرود خشک باشد، این پرندگان بهجای یک نقطه، در هزاران استخر کشاورزی، آببند و چالههای پراکنده در سراسر استان پخش میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این دقیقاً همان پدیدهای است که ما آن را "بمب خوشهای زیستی" مینامیم؛ چون ویروس بهصورت پراکنده و همزمان در نقاط متعدد استان پخش میشود و کنترل آن به مراتب سختتر و پرهزینهتر خواهد بود.
خشکی زایندهرود یک تهدید امنیت زیستی است
مدیرکل دامپزشکی اصفهان افزود: هر سال بیش از صدها هزار تا میلیونها قطعه پرنده مهاجر از مسیر سیبری–ایران کریدور پروازی غربی–آسیایی از بالای سر ما عبور میکنند یا برای استراحت توقف میکنند. کافی است تنها چند قطعه از این پرندگان ناقل ویروس آنفلوآنزا باشند تا با تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مزارع طیور صنعتی و سنتی، یک فاجعه اقتصادی و امنیتی غذایی ایجاد شود.
موحدی تصریح کرد: خشکی زایندهرود نه تنها یک بحران زیستمحیطی که یک تهدید مستقیم امنیت زیستی و دامی کشور است. تا زمانی که جریان آب در زایندهرود احیا نشود، هر سال در فصل سرما باید منتظر بدترین سناریوهای ممکن برای آنفلوآنزای پرندگان باشیم.
ثبت موارد پراکنده هاری گربه در اصفهان
وی در ادامه به موضوع هاری و جمعیت گربههای شهری نیز اشاره و اظهار کرد: ما در حال حاضر شیوع گسترده هاری گربه نداریم و فقط موارد بسیار پراکندهای حدود ۲ - سه مورد ثبت شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: باید توجه داشت که غذارسانی مستقیم و بیرویه شهروندان به گربههای خیابانی یکی از بزرگترین مشکلات ماست؛ وقتی گربه غذای آماده و تضمینی دریافت کند، دیگر انگیزهای برای شکار موش ندارد در نتیجه جمعیت موش بهشدت افزایش مییابد و گربهها هم بیش از حد زیاد میشوند.
موحدی با بیان اینکه این چرخه خطر انتقال هاری و سایر بیماریهای مشترک را بالا میبرد، ابراز کرد: سازمان جهانی بهداشت دام از ۲ سال پیش تأکید کرده که غذارسانی باید مسئولانه، در زمان و مکان مشخص و همراه با واکسیناسیون و عقیمسازی باشد نه اینکه هر شهروند بهصورت فردی و بدون برنامه غذا بدهد.
وی با تقدیر از حمایتهای استاندار، مدیریت بحران، فرمانداریها، دادستانهای شهرستانها، نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: ما از ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ هشدار دادهایم، بیش از ۵۰۰ نامه رسمی ارسال کردهایم، اولین قرارگاه پیشگیری تببرفکی کشور را تشکیل دادهایم و بیش از ۶۰ جلسه قرارگاه در ۲۸ شهرستان برگزار کردهایم و امروز بحران نداریم اما هشدار جدی داریم.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که وضعیت ۱.۷ درصد درگیری در استانی با این تراکم و حجم تولید، نتیجه تلاش شبانهروزی همکاران دامپزشکی و همکاری همه دستگاههای استان است.
