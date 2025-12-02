شهردار قم: بسیج نیرویی آگاه و اثرگذار در تحولات اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم در نشست صمیمی با هیئترئیسه سپاه استان قم و فرماندهان نواحی و حوزههای مقاومت بسیج، جایگاه بسیج را در اندیشه امام خمینی (ره) رفیع دانست و اظهار کرد: بسیج حد و مرزی ندارد و «شجره طیبه انقلاب» است.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره نقش اثرگذار بسیج افزود: بسیج مردمی طی سالهای گذشته ضربات مهمی به دشمنان انقلاب اسلامی وارد کرده است و نمود روشن آن در دفاع ۱۲ روزه بود؛ جایی که نیروهای مردمی در کنار نیروهای مسلح با جدیت از میهن اسلامی دفاع کردند.
عظیمی با بیان اینکه مفهوم بسیج عمیق و گسترده است، تصریح کرد: بسیجی فردی با تفکری جامع و روزآمد است که اگر نسبت به زمانه خود آگاه باشد، میتواند نقش تحولآفرین در جامعه داشته باشد.
شهردار قم با اشاره به جایگاه بلند بسیج خطاب به نیروهای حاضر گفت: فعالیت در بسیج سرمایهای معنوی و اجتماعی است و باید نسبت به این جایگاه قدرشناسی و حفاظت شود.
وی یکی از ضرورتهای امروز را آگاهی بسیجیان نسبت به مسائل مختلف بهویژه در فضای مجازی دانست و افزود: در فضای رها و پرشایعه مجازی، برخورداری از سواد رسانهای اهمیت بسیاری دارد و مانع از تأثیرگذاری جریانهای معارض بر افکار عمومی میشود.
عظیمی همچنین نقش مساجد در تربیت نسل آینده را بسیار مهم دانست و بیان کرد: ظرفیت مساجد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مسجد بهترین پایگاه برای تربیت نسل متعهد، مؤثر و پایبند به ارزشهای نظام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدام فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باید با محوریت مسجد و استفاده از ظرفیتهای محلی برنامهریزی شود.
