دربی حتما گل خواهد داشت/ استقلال از ابتدا نباید دنبال آقاسی می رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با انجام ۱۰ مسابقه و کسب ۱۹ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفته و با روحیه‌ای مناسب آماده برگزاری دیدار حساس هفته یازدهم است. آبی‌پوشان در دربی ۱۰۶ روز جمعه، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف پرسپولیس می‌روند؛ دیداری که همیشه فراتر از یک بازی لیگ بوده و نگاه میلیون‌ها هوادار را به خود جلب می‌کند.

اهمیت این مسابقه تنها به سابقه تاریخی دو تیم محدود نمی‌شود، بلکه وضعیت فعلی جدول نیز حساسیت آن را دوچندان کرده است. استقلال برای تثبیت جایگاهش در صدر جدول به سه امتیاز این بازی نیاز دارد و در مقابل، پرسپولیس نیز با هدف نزدیک‌شدن به صدر و تغییر شرایط جدول به میدان می‌آید.

هر دو تیم در شرایطی خود را مهیای این تقابل سنتی می‌کنند که می‌دانند نتیجه دربی می‌تواند مسیر آنها در ادامه رقابت‌های لیگ را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل انتظار می‌رود شاهد دیداری پرتنش، جذاب و تاکتیکی از سوی دو تیم باشیم.

بهمن طهماسبی، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی وضعیت استقلال پیش از دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس پرداخت و اظهار داشت: استقلال با چهار برد متوالی شرایط خوبی دارد و از نظر روحی در وضعیت مناسبی به سر می‌برد. بازی آخر استقلال هم با موفقیت پشت سر گذاشته شد، اما دربی همیشه متفاوت از سایر مسابقات است و نمی‌شود همه‌چیز را تنها با نتایج اخیر سنجید. هر دو تیم شرایط خوبی دارند و باید دید بازیکنان در روز مسابقه در چه وضعیتی قرار می‌گیرند. امیدوارم استقلال برنده این دیدار باشد.

وی افزود: من همیشه گفته‌ام بازی‌های استقلال تا پایان فصل بدون گل نمی‌ماند. این مسابقه نیز به نظر من گل خواهد داشت و احتمالاً شاهد بازی جذابی خواهیم بود.

طهماسبی درباره تأثیر غیبت احتمالی برخی بازیکنان در خط حمله استقلال گفت: طبیعتاً نبود بعضی بازیکنان تأثیرگذار است، اما استقلال بازیکنان دیگری هم دارد که می‌توانند جای خالی را پر کنند. البته حضور منیر الحدادی می‌توانست کمک زیادی به تیم کند، اما فکر می‌کنم نفرات جایگزین هم بتوانند کار را جلو ببرند.

پیشکسوت استقلال در ادامه درخصوص عملکرد یاسر آسانی اظهار داشت: یاسر در دو بازی اخیر نسبت به مسابقات قبلی‌اش درخشش لازم را نداشت، اما توانمندی بالایی دارد و در دربی می‌تواند جبران کند و دل هواداران را شاد کند. پرسپولیس قطعاً او را آنالیز کرده و احتمال دارد فضا را روی او ببندد، اما با جابجایی‌هایی که دارد، می‌تواند موقعیت‌های خوبی خلق کند و به استقلال کمک کند.

طهماسبی درباره تصمیم سرمربی استقلال مبنی بر کنار گذاشتن عارف آقاسی نیز گفت: شاید این تصمیم از نظر کنترل حاشیه‌ها در آستانه دربی بهتر بود که به‌گونه‌ای دیگر مدیریت شود، اما بازیکن باید بداند پیراهن چه تیمی را بر تن دارد. من همان اول فصل هم گفته بودم حضور آقاسی در استقلال تصمیم درستی نیست و قبلاً هم یک‌بار به استقلال آمد و جواب نداد. با این حال، اکنون تصمیم‌گیرنده نهایی سرمربی است و باید به انتخاب او احترام گذاشت.