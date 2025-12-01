اتفاقی که به سود پرسپولیس شد/ خیال آسوده سرخ ها در آستانه دربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تغییرات در کادرفنی و حضور اوسمار ویه‌را، از یک دغدغه مهم رها شد. دغدغه‌ای که در هفته‌های ابتدایی فصل و دوران هدایت وحید هاشمیان باعث شده بود چند بازیکن سرخپوش مجبور شوند در پست‌های غیرتخصصی به میدان بروند. موضوعی که هم عملکرد تیم را تحت تأثیر قرار داده بود و هم برنامه‌های تاکتیکی پرسپولیس را با اختلال مواجه می‌کرد.

هاشمیان در ابتدای فصل به دلیل تعدد مصدومان و محرومان، چاره‌ای جز جابه‌جایی اجباری بازیکنان نداشت و مجبور بود از مهره‌هایی مانند فرشاد احمدزاده، سهیل صحرایی و میلاد محمدی در نقش‌هایی متفاوت از جایگاه اصلی‌شان استفاده کند اما با ورود اوسمار ویه‌را، این مشکل به‌طور کامل برطرف شد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان ضمن بازگرداندن بازیکنان به پست‌های تخصصی‌، نظم تاکتیکی جدیدی در تیم ایجاد کرد. نمونه بارز این تغییرات در دیدار اخیر مقابل شمس‌آذر نمایان شد. جایی که احمدزاده با حضور در نقش هافبک طراح و بازی‌ساز، جریان بازی را به سود پرسپولیس تغییر داد و زمینه‌ساز پیروزی ۲ بر ۱ تیمش شد.

این روند مثبت حالا باعث شده خیال کادرفنی را بابت استفاده از بازیکنان در جایگاه‌های طبیعی‌شان راحت باشد؛ موضوعی که بدون شک در آستانه دربی رفت پایتخت و بازی حساس مقابل استقلال، دست اوسمار ویه‌را را برای چیدمان تاکتیکی و استفاده از ظرفیت کامل تیمش بازتر می‌کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال جمعه ۱۴ آذرماه در وررشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.