تکلیف مصدومان پرسپولیس برای دربی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در حالی روز جمعه ۱۴ آذرماه از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود که تکلیف دو بازیکن مصدوم سرخپوشان برای این بازی مشخص شد.

تیوی بیفوما طبق نظر پزشکان از امروز به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا شانس حضور در لیست بازیکنان پرسپولیس را در دبی پایتخت داشته باشد اما مارکو باکیچ کمترین شانس را برای این بازی خواهد داشت چون همچنان تا یک روز مانده به دیدار با استقلال قرار است انفرادی تمرین کند.

از این رو میلاد سرلک و فرشاد احمدزاده شانس قابل توجهی برای پر کردن جای خالی باکیچ همچون دو بازی گذشته خواهند داشت تا بار دیگر مقابل استقلال بازی کنند.