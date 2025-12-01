به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «پل» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی مصطفی احمدی دوشنبه ۱۰ آذر با حضور تهیه و کننده و کارگردان، پدرام کریمی نویسنده، سامان صفاری و روح الله زمانی بازیگران فیلم در مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد عسگری کارگردان اثر با اشاره به اینکه نقد عنصر تکامل کننده هنر است درباره شکل گیری فیلم عنوان کرد: ایده «پل» از آنجایی آغاز شد که تصمیم گرفتیم موضوع جنگ را در دل طبیعت بررسی کنیم. برعکس آنچه که همیشه از جنگ در خاکریزها دیدیم به این رسیدیم درباره پلی که طولانی‌ترین پل شناور دنیاست و پل «خیبر» نام دارد فیلمی بسازیم. از این رو قصه‌ای تعریف شد که روابط انسانی را در این پل رقم زد. چهار پنج ماهی طول کشید تا این فیلمنامه را بنویسیم. «اتاقک گلی» فیلم اول من بود که مربوط به اولین روز جنگ بود، در فیلم دوم یعنی «آسمان غرب» جغرافیای کار آسمان بود و آن هم اولین روز جنگ را روایت می‌کرد. در فیلم «پل» جغرافیا روی آب بود و در اواسط جنگ اتفاق می‌افتاد اما فکر نمی‌کردم کارکردن روی آب تا این حد دشوار باشد. کار کردن روی آب یکی از سخت‌ترین کارهایی است که در فیلمسازی می‌توان انجام داد.

عسگری ادامه داد: برخی کارهای ویژوال هست که در این نسخه نیست، ضمن اینکه یک بخش‌هایی در حال اصلاح است و اصلاح رنگ و صدا هم خواهیم داشت. برای احترامی که برای جشنواره قائل بودیم فیلم اینجا اکران شد، اما هنوز حدود ۲۰ درصد کار دارد. ما ایرانی‌ها همیشه دقیقه نودی هستیم و در این فیلم هم این اتفاق افتاد و تا لحظات پایانی مشغول کار بودیم.

این کارگردان مطرح کرد: در خط اصلی قهرمان داستان مسیری را برای پیدا کردن برادرش طی می‌کند و وارد موقعیتی می‌شود که زبان مشترکی ندارند و انتخابی است که این آدم انجام می‌دهد تا ادامه دهنده زندگی باشد و در روند قصه به یک تکامل برسد.

کارگردان «آسمان غرب» ادامه داد: ما تلاش کردیم نشان دهیم موضوع مهم در فرهنگ‌های مختلف پرداختن به زندگی است. آدم‌های قصه ما به دنبال زندگی هستند و در فیلم از نوزادی که حتی نوزاد دشمن است محافظت می‌کنند. ما در دل جنگ هم انسانیت را زندگی و روایت کردیم و آدم‌های ما وجه انسانی بیشتری از جنگندگی دارند.

پدرام کریمی فیلمنامه‌نویس «پل» هم گفت: برای من هم همیشه فیلمنامه‌نویسی مهمتر از اجرا بوده و اجرا برایم توفیق اجباری بوده است. من با محمد عسگری تجربه خوبی در «اتاقک گلی» داشتم و علاقه مند بودم این همراهی را تکرار کنم و نتیجه آن هم شد «پل». همانطور که آقای عسگری گفتند کارگردانی روی آب سخت بود حتی نوشتن برای روی آب هم سخت بود و خداروشکر که نتیجه خوب شد. این فیلم هنوز کارهای فنی دارد و اما به احترام جشنواره جهانی فجر دوست داشتیم فیلم اینجا اکران شود.

کریمی متذکر شد: ما سعی کردیم از داستانی استفاده کنیم که در هورالعظیم اتفاق افتاده و دخل و تصرف ما تا این حد بود که این موضوع را دراماتیک کنیم و آن را برای قصه‌گویی و روایتی که برای مخاطب قابل قبول باشد آماده کنیم.

سامان صفاری بازیگر فیلم هم مطرح کرد: کار کردن در این فیلم واقعاً دشوار بود. روح‌الله زمانی واقعاً در سکانس‌های آب بی‌نظیر بود و من و آرمین رحیمیان را به تعجب وا می‌داشت. من بعد از گذشت ۱۲ سال از بازی ام در «شیار ۱۴۳» دوباره فیلم جنگی کار کردم و خوشحالم که دوباره این اتفاق با محمد عسگری افتاد.

روح الله زمانی هم بیان کرد: خیلی برای این فیلم زحمت کشیده شده تا به اینجا برسد.

مصطفی احمدی تهیه‌کننده فیلم هم بیان کرد: برای ما جذاب‌تر بود که این فیلم را به جشنواره ملی فیلم فجر برسانیم اما ما درگیر پس تولید هستیم ولی از ما تقاضا شد که فیلم را به جشنواره جهانی برسانیم و ما هم به احترام مردم شیراز و آقای فریدزاده با هزار گرفتاری این کار را کردیم. البته نسخه‌ای که روی پرده دیدم قابل قبول بود. من اما از آمدنم به شدت پشیمانم و با خود می‌گویم چرا فیلم را به جشنواره دادم.

وی در پایان تصریح کرد: در هیاهوی مهمانان خارجی، وزیر خارجی، سفیر خارجی و … فیلم‌های ایرانی را گم نکنید. همین امروز فیلم «پل» را یک کشور دیگر خواسته و گفته حتماً در فستیوال ما هم باشید ولی دوستان حواسشان پرت مهمانان خارجی شده است. در حال حاضر مقداری دلگیرم چون ۱۵ روز به صورت شبانه‌روز فیلم را آماده کردیم ولی استقبالی ندیدم. توقع پهن کردن فرش قرمز نداریم ولی هیاهوی مهمانان خارجی حواس دوستان را پرت کرده است.