حسینی: سینما سفیر صلح جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسینی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌الملل همکاری‌های سینمایی در شیراز، به تشریح دیدگاه ایران نسبت به ابزارهای لازم برای مدیریت تنش‌های بین‌المللی پرداخت و با اشاره به برخی رویکردهای رایج در عرصه سیاست جهانی، اظهار کرد: متأسفانه هنوز رهبران و سیاستمدارانی در جهان وجود دارند که عمیقاً معتقدند استقرار امنیت و صلح در پهنه گیتی تنها از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی و بازدارندگی سخت امکان‌پذیر است.

وی در ادامه، رویکرد فرهنگی خود را به شکلی قاطعانه در مقابل این تفکر قرار داد و بیان کرد: برخلاف این نگرش صرفاً امنیتی، ما عمیقاً بر این باوریم که پایه و اساس صلح پایدار و حقیقی، نه در میدان‌های نبرد، بلکه در دل‌های مردم و با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری فرهنگ و هنر شکل می‌گیرد.

حسینی سینما را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای این حوزه دانست و افزود: سینما، به عنوان یک زبان جهانی که مرزهای زبانی و فرهنگی را درمی‌نوردد، بهترین وسیله برای انتقال پیام‌های انسانی، همدلی و درک متقابل است. این هنر هفتم می‌تواند پل ارتباطی مستحکمی میان ملت‌ها باشد.

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ابراز امیدواری کرد که ثمرات فعالیت‌های سینمایی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه آنچه در فستیوال جاری و برنامه‌های آتی در شیراز رقم خواهد خورد، فراتر از یک رویداد هنری صرف باشد و به طور ملموس در جهت برقراری کامل صلح، پیشگیری از شعله‌ور شدن جنگ‌ها و ارتقای روحیه جمعی جهانی و بهبود حال و روز جهان مؤثر واقع شود.