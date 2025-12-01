  1. استانها
  2. فارس
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

حسینی: سینما سفیر صلح جهانی است

حسینی: سینما سفیر صلح جهانی است

شیراز- دبیر چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ و هنر در تحقق ثبات جهانی گفت: سینما، سفیر صلح جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسینی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌الملل همکاری‌های سینمایی در شیراز، به تشریح دیدگاه ایران نسبت به ابزارهای لازم برای مدیریت تنش‌های بین‌المللی پرداخت و با اشاره به برخی رویکردهای رایج در عرصه سیاست جهانی، اظهار کرد: متأسفانه هنوز رهبران و سیاستمدارانی در جهان وجود دارند که عمیقاً معتقدند استقرار امنیت و صلح در پهنه گیتی تنها از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی و بازدارندگی سخت امکان‌پذیر است.

وی در ادامه، رویکرد فرهنگی خود را به شکلی قاطعانه در مقابل این تفکر قرار داد و بیان کرد: برخلاف این نگرش صرفاً امنیتی، ما عمیقاً بر این باوریم که پایه و اساس صلح پایدار و حقیقی، نه در میدان‌های نبرد، بلکه در دل‌های مردم و با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری فرهنگ و هنر شکل می‌گیرد.

حسینی سینما را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای این حوزه دانست و افزود: سینما، به عنوان یک زبان جهانی که مرزهای زبانی و فرهنگی را درمی‌نوردد، بهترین وسیله برای انتقال پیام‌های انسانی، همدلی و درک متقابل است. این هنر هفتم می‌تواند پل ارتباطی مستحکمی میان ملت‌ها باشد.

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ابراز امیدواری کرد که ثمرات فعالیت‌های سینمایی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه آنچه در فستیوال جاری و برنامه‌های آتی در شیراز رقم خواهد خورد، فراتر از یک رویداد هنری صرف باشد و به طور ملموس در جهت برقراری کامل صلح، پیشگیری از شعله‌ور شدن جنگ‌ها و ارتقای روحیه جمعی جهانی و بهبود حال و روز جهان مؤثر واقع شود.

کد خبر 6674850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها