ژانگ ژونگ کارگردان فیلم سینمایی «چانگ آن، شی آن» که در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فضای فیلمش و حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان کرد: من اهل پکن چین هستم و این فیلم به عنوان اولین محصول مشترک بین ایران و چین در جشنواره جهانی فیلم فجر عرضه شده است. از جَوی که در جشنواره جریان دارد بسیار راضی هستم. جشنواره بسیار سرزنده است و به شکلی عادلانه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر کارگردانی، استاد دانشگاه نیز است، عنوان کرد: من معمولا به عنوان داور در جشنواره های بسیاری شرکت می کنم از این رو فضای جشنواره جهانی فیلم فجر را بسیار مناسب و صمیمانه می‌بینم.

ژونگ با اشاره به اینکه فیلم «چانگ آن، شی آن» بیستمین فیلمی است که کارگردانی می کند درباره همکاری با نرگس آبیار به عنوان فیلمنامه نویس توضیح داد: من از طریق سفارت ایران توانستم این ارتباط را شکل دهم و خانم آبیار فیلمنامه هایشان را برایم فرستادند و بعد از بررسی این فیلمنامه را برای ساخت انتخاب کردم.

این کارگردان درباره شناختی که از سینمای ایران دارد و اینکه چقدر فیلمسازان ایرانی را می شناسد، بیان کرد: من سینمای ایران را خیلی دوست دارم و از آنجایی که استاد دانشگاه هنر هستم همیشه در کلاس هایم از فیلم های ایرانی مثال می زنم و از طریق نمایش فیلم های ایرانی به دانشجویانم آموزش می دهم که چگونه فیلم بسازند. از بین فیلم های ایرانی که خیلی دوست دارم فیلم «بچه های آسمان» مجید مجیدی است. کلا با سینمای ایران خیلی آشنا هستم و معتقدم در رنکینگ جهانی سینمای ایران اعتبار بالایی دارد.

ژونگ در پاسخ به اینکه سینمای ایران و چین چه وجه اشتراکی با یکدیگر دارند، گفت: از لحاظ ساختاری و ژانری سینمای ایران و چین شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و درام های احساسی و حتی کمدی در هر ۲ کشور طرفدار دارند اما ویژگی که در سینمای ایران بسیار جالب توجه است و دوست دارم این است که بیننده را شگفت زده می کنند و این نکته ای است که هم دوست دارم خودم یاد بگیرم و هم دیگر کارگردانان چینی نیز آن را یاد بگیرند.

وی با اشاره به اینکه علاقه مند است فیلمش را در ایران اکران کند، یادآور شد: حتما این برنامه را داریم که فیلم را در ایران هم اکران کنیم اما برنامه ریزی ها و هماهنگی ها ممکن است ۶ ماهی به طول بینجامد.

ژونگ در پایان درباره فیلمساز مورد علاقه اش در کشور چین عنوان کرد: فیلمساز محبوبم در چین خودم هستم! چون من در چین تنها کارگردانی هستم که ارتباط های بین المللی زیادی با کشورهای مختلف برقرار می کند و علاقه‌مند به تولید مشترک با کشورهای دیگر است.