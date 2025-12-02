  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۵:۲۶

رئیس شورای امنیت: گوترش درباره ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ گزارش می‌دهد

رئیس شورای امنیت: گوترش درباره ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ گزارش می‌دهد

سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در ماه جاری میلادی برعهده گرفت، اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ راجع به ایران گزارشی به شورا ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ساموئل ژبوگار» سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه (به وقت محلی) و همزمان با آغاز ریاست کشورش بر شورای ۱۵ عضوی شورای امنیت در آخرین ماه از سال میلادی ۲۰۲۵ به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک، گفت: شورای امنیت ۱۳ دسامبر (۲۲ آذرماه) گزارش دبیرکل سازمان ملل را در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران دریافت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: ما صبح دوشنبه در این خصوص گفت‌وگوهایی را با سفرا داشتیم، تعدادی معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارشی در حال تهیه است و بنابراین باید نشستی درباره آن گزارش برگزار شود.

سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل افزود: بنابراین احتمالاً درخواستی برای بررسی این قطعنامه در ماه دسامبر ارائه خواهد شد که پس از ارائه درخواست، درباره نشست تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی درباره اقدامات سه کشور اروپایی و آمریکایی برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیز گفت: سال آینده میلادی (سال ۲۰۲۶ که از حدود یک ماه دیگر آغاز می‌شود) در خصوص آن اقداماتی صورت خواهد گرفت.

ژبوگار بدون اشاره به مخالفت‌های روسیه و چین در شورای امنیت، اذعان کرد: گام اول، تشکیل کمیته تحریم‌ها و تعیین رئیس این کمیته است اما انجام این کار چالش برانگیز خواهد بود زیرا برای انجام آن، نیاز به اجماع داریم.

کد خبر 6675017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 0
      پاسخ
      قطعنامه فوق دفن شد و احیای میت غیر ممکن است زیرا در شورای امنیت هیچ اجماعی وجود ندارد. لذا باید گفت ای قطعنامه! خدا تو را بیامرزد!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها