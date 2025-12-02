به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ساموئل ژبوگار» سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه (به وقت محلی) و همزمان با آغاز ریاست کشورش بر شورای ۱۵ عضوی شورای امنیت در آخرین ماه از سال میلادی ۲۰۲۵ به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک، گفت: شورای امنیت ۱۳ دسامبر (۲۲ آذرماه) گزارش دبیرکل سازمان ملل را در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران دریافت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: ما صبح دوشنبه در این خصوص گفتوگوهایی را با سفرا داشتیم، تعدادی معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارشی در حال تهیه است و بنابراین باید نشستی درباره آن گزارش برگزار شود.
سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل افزود: بنابراین احتمالاً درخواستی برای بررسی این قطعنامه در ماه دسامبر ارائه خواهد شد که پس از ارائه درخواست، درباره نشست تصمیمگیری خواهد شد.
وی درباره اقدامات سه کشور اروپایی و آمریکایی برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نیز گفت: سال آینده میلادی (سال ۲۰۲۶ که از حدود یک ماه دیگر آغاز میشود) در خصوص آن اقداماتی صورت خواهد گرفت.
ژبوگار بدون اشاره به مخالفتهای روسیه و چین در شورای امنیت، اذعان کرد: گام اول، تشکیل کمیته تحریمها و تعیین رئیس این کمیته است اما انجام این کار چالش برانگیز خواهد بود زیرا برای انجام آن، نیاز به اجماع داریم.
