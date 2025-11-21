به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی در وین تاکید کرد که شرایط مربوط به پرونده هستهای ایران کاملاً به بن بست رسیده است و تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) در کنار آمریکا مسئول این وضع هستند.
وی اضافه کرد که پیامدهای تصویب قطعنامه ضد ایرانی در آینده نزدیک خود را نشان خواهد داد. ما به زودی شاهد آن خواهیم بود. تهران عملاً با اخطار خطاب به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایان یافتن توافقنامه قاهره واکنش نشان داد.
اولیانوف بیان کرد: این در حالی است که کشورهای مذکور مدام میگویند دیپلماسی به پایان نرسیده است اما به فضل تلاشهای آنها دیپلماسی عملاً مرده است.
از سوی دیگر ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که همکاری هستهای صلحآمیز با ایران باید تحت همان شرایطی انجام شود که برای سایر کشورهای غیرهستهای که به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای متعهد هستند، اعمال میشود.
وی بیان کرد: اقدام صورت گرفته در شورای حکام از سوی آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا یک اقدام تحریک آمیز از سوی اردوگاه غرب به شمار میرود و ضربه خطرناکی علیه اعتماد بین المللی در چارچوب تضمینهای آژانس و ساختار عدم گسترش سلاحهای هستهای محسوب میشود. این گام ضد ایرانی جدید نمیتواند باعث تقویت همکاریهای سازنده با آژانس شود. مضحک است که این اقدام از سوی کشورهایی مطرح شده که سالها برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ در مورد برنامه هستهای ایران را نقض کرده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نادیده گرفتهاند.
