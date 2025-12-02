رایزنی ایران و اوراسیا در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین، رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و در خصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاریهای چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه منطقهای اوراسیا مقابله با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم رایزنی کرد.
چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشستهای گروه اوراسیا، در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورتهای فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگتر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو EAG اعلام آمادگی کرد.
گروه منطقهای مقابله با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم یک نهاد منطقهای شبیه FATF است که با هدف حمایت از کشورهای عضو در اجرای استانداردهای بینالمللی مقابله با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هستهای جمعی تأسیس شده و در چارچوب استانداردهای FATF عمل میکند.
چیخانچین در نشست اخیر گروه منطقهای مقابله با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم که اوایل آذر در مینسک بلاروس برگزار شد، به عنوان رئیس آتی این گروه برای سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ انتخاب شدند.
