۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۳

سفر فرستادگان ترامپ به قطر

یک منبع صهیونیستی به سفر فرستادگان ترامپ به قطر طی روزهای آتی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع در گفتگو با سایت عبری زبان والا تاکید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ قرار است طی روزهای آتی به قطر سفر کنند تا در خصوص مرحله دوم آتش بس غزه رایزنی‌هایی را انجام دهند.

وی اضافه کرد که این رایزنی‌های فرستادگان ترامپ با نمایندگان کشورهای میانجی صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم توافق قبل از خلع سلاح حماس اعلام کرده است. تل آویو در مرحله نخست توافق آتش بس نیز به مفاد آن پایبند نبوده و حملات خود را علیه نوار غزه متوقف نکرد.

منبع مذکور بیان کرد که با توجه به نزدیک شدن موعد انتخابات در اراضی اشغالی راهی جز اعمال فشار بر نتانیاهو برای حرکت به سمت مرحله بعدی وجود ندارد.

