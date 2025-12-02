مسئول بلندپایه صهیونیست: اسرائیل از چند جبهه محاصره شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک مسئول بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اوضاع امنیتی در اطراف این رژیم در حالت انفجار قرار دارد چرا که اسرائیل با چند جبهه رو به رو است.

وی اعتراف کرد که جنبش حماس با وجود پشت سر گذاشتن ۲ سال جنگ در نوار غزه به دنبال بازسازی خود در این منطقه بوده و همچنان ده‌ها هزار نیرو و صدها موشک در اختیار دارد. حزب الله لبنان نیز همچنان ده‌ها هزار نیرو و ۱۰ هزار موشک دارد.

این مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی همچنین به قدرت موشک‌های بالستیک ایران اشاره کرد. وی در خصوص یمن نیز گفت که با وجود بعد جغرافیایی، این کشور یک تهدید برای رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. کرانه باختری نیز شاهد قدرت گرفتن نیروهای مبارز بوده و ممکن است سناریوی عملیات طوفان الاقصی در این منطقه تکرار شود.