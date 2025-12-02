رضا بنفشه‌خواه بازیگر باسابقه با اشاره به فعالیت اخیر خود در یک سریال به خبرنگار مهر گفت: در سریال «مادران» ساخته مسعود دهنوی ایفای نقش کردم که فضایی درباره جنگ ۱۲ روزه دارد و بازی من در آن به پایان رسید.

وی اضافه کرد: دهنوی پیش از این هم کارهایی ساخته است و حالا بخشی از این سریال هم به مادر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه می پردازد.

بنفشه خواه در توضیح نقش خود در مجموعه «مادران» نیز گفت: در این سریال نقش پدر یکی از خانواده ها را به عهده دارم. رویا افشار بازیگر نقش اصلی این مجموعه است که با او همکاری دارم و بازیگران دیگری در این سریال حضور دارند که در هر اپیزود تغییر می کنند.

وی یادآور شد: به تازگی در یک فیلم سینمایی نیز به نام «گلوریا» بازی کرده‌ام که به پایان رسیده و آن هم مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه است.

این بازیگر در پایان، درباره فیلم «گلوریا» و نقش خود در آن گفت: در این فیلم نقش مدیر یک آموزشگاه موسیقی را بازی می‌کنم.

سریال «مادران» روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و در مرکز سیمرغ تولید شده است. این سریال در اپیزودهای مختلفی ساخته شده که نقش مادر را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می کند.