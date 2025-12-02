  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

بازی بنفشه‌خواه در سریالی درباره جنگ ۱۲ روزه؛ رویا افشار مادر شهید شد

رضا بنفشه خواه از حضور خود در سریال «مادران» گفت که یکی از اپیزودهایش به جنگ ۱۲ روزه می پردازد.

رضا بنفشه‌خواه بازیگر باسابقه با اشاره به فعالیت اخیر خود در یک سریال به خبرنگار مهر گفت: در سریال «مادران» ساخته مسعود دهنوی ایفای نقش کردم که فضایی درباره جنگ ۱۲ روزه دارد و بازی من در آن به پایان رسید.

وی اضافه کرد: دهنوی پیش از این هم کارهایی ساخته است و حالا بخشی از این سریال هم به مادر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه می پردازد.

بنفشه خواه در توضیح نقش خود در مجموعه «مادران» نیز گفت: در این سریال نقش پدر یکی از خانواده ها را به عهده دارم. رویا افشار بازیگر نقش اصلی این مجموعه است که با او همکاری دارم و بازیگران دیگری در این سریال حضور دارند که در هر اپیزود تغییر می کنند.

وی یادآور شد: به تازگی در یک فیلم سینمایی نیز به نام «گلوریا» بازی کرده‌ام که به پایان رسیده و آن هم مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه است.

این بازیگر در پایان، درباره فیلم «گلوریا» و نقش خود در آن گفت: در این فیلم نقش مدیر یک آموزشگاه موسیقی را بازی می‌کنم.

سریال «مادران» روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و در مرکز سیمرغ تولید شده است. این سریال در اپیزودهای مختلفی ساخته شده که نقش مادر را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می کند.

عطیه موذن

