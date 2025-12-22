«گلوریا» آماده نمایش شد؛ بازسازی صحنه اصابت موشک به تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «گلوریا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی بابک برجسته پس از پایان فیلمبرداری و تکمیل مراحل فنی، آماده نمایش شده و قرار است برای بررسی به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه شود.

فیلمبرداری «گلوریا» که در تهران و لوکیشن‌هایی از جمله میدان تجریش انجام شده بود به پایان رسیده و تدوین آن توسط کاوه ایمانی انجام شده است. اصلاح رنگ و نور فیلم را سامان مجد وفایی بر عهده داشته، ترکیب صدا توسط محمود موسوی‌نژاد انجام شده و جلوه‌های ویژه بصری نیز توسط آیدا غازی انجام شده است.

فیلمنامه «گلوریا» بر اساس طرحی از زنده‌یاد علی برجسته نوشته شده و روایتگر داستان زنی جوان است که پس از شکست در ازدواج نخست خود، این‌بار با مردی به نام نیما که بیست سال از او بزرگ‌تر است ازدواج می‌کند و با آغاز حملات موشکی و وقوع جنگ دوازده روزه، زندگی‌اش وارد مسیری تلخ و غیرمنتظره می‌شود.

در سکانس پایانی این فیلم، لحظه اصابت موشک در جریان جنگ ۱۲ روزه به منطقه تجریش بازسازی شده که طراحی و اجرای آن با استفاده از جلوه‌های ویژه بصری انجام گرفته و یکی از صحنه‌های شاخص و ملتهب فیلم به شمار می‌آید.

در این فیلم کامران تفتی، السا فیروزآذر، محمدرضا داودنژاد، مهدی سلوکی، رضا فیاضی، سیروس کهوری‌نژاد، سمیه حسینی، آرزو تاج‌نیا، افشین سنگ‌چاپ، رضا بنفشه‌خواه، حمید خندان، رها شیرازی، منصوره وافری، فریبا ترکاشوند، نیما ساحلی و بهمن دان به همراه جمعی از هنرمندان جوان ایفای نقش کرده‌اند. همچنین محمدحسین لطیفی در نقش یک جراح زیبایی مقابل دوربین رفته است.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مشاور کارگردان: محمدحسین لطیفی، مجری طرح: فریدون بخشایش، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی: عباس شوقی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی‌دوست، موسیقی متن: امیر هوشنگ شاهرخی، مدیر برنامه‌ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: معین سعیدی، دستیار اول کارگردان: محمدجواد بلقدر، دستیار دوم کارگردان: مهدی ناظمی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: سمانه دالوند، عسل روستایی، عکاس: سولماز مقرب‌پور، دستیار تهیه: هادی یاس، پشتیبانی فنی: امیر اشک‌خونی، خدمات: جواد غلامی، علی آذرخش و مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی اشاره کرد.