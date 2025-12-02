به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از پروژه احداث هتل جدید دزفول با اشاره به رویکرد معماری پروژه اظهار کرد: این هتل در یکی از مناطق جدید شهر و با الگوگیری از سبک سنتی دزفول در حال ساخت است و استفاده از آرایههای آجری که نماد معماری اصیل دزفول هستند، موجب شده این مجموعه علاوه بر کارکرد اقامتی، به تقویت هویت بصری و فرهنگی شهر کمک کند.
وی با تقدیر از سرمایهگذار پروژه و اداره میراث فرهنگی بر ضرورت گسترش زیرساختهای اقامتی تأکید کرد و گفت: توسعه هتلها و اقامتگاههای بومگردی از ضروریات جذب گردشگر در دزفول است و مدیریت شهری با تمام توان از سرمایهگذارانی که در این حوزه فعالیت دارند حمایت میکند، چرا که رونق گردشگری بدون ایجاد ظرفیتهای مناسب اقامتی امکانپذیر نیست.
پرآور همچنین بر هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای تسهیل امور مربوط به سرمایهگذاران گردشگری تأکید کرد و افزود: تسهیل صدور مجوزها، حمایت از طرحهای اقامتی و همکاری بیندستگاهی از اولویتهای مدیریت شهری است و دزفول ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری را دارد و ایجاد چنین مجموعههایی گامی مهم در این مسیر است.
در ادامه این بازدید، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در جریان مشکلات سرمایهگذار و موانع تکمیل پروژه قرار گرفت و بهصورت تلفنی پیگیریهای لازم را انجام داد و بر تسریع در رفع این موانع تأکید کرد.
