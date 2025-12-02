به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف ارتقای آگاهیهای حقوقی خانوادهها و تحکیم بنیان خانواده به امضا رسید.
این تفاهمنامه روز یکشنبه میان نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و روحالله رهامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری امضا شد.
محورهای اصلی این تفاهمنامه به شرح زیر است:
۱- مشارکت در ارائه راهکارهای توانمندسازی و افزایش آگاهیهای حقوقی خانوادهها و بازنگری قوانین و مقررات بهمنظور کاهش آسیبها و ارتقای امنیت حقوقی زنان.
۲- همافزایی در آسیبشناسی و اصلاح نظام مسائل حقوقی حوزه زنان و خانواده متناسب با نیازها و شرایط جدید جامعه.
۳- همکاری در تدوین پیشنویس قوانین و مقررات لازم برای رفع چالشهای حقوقی و تقویت بنیان خانواده با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی کشور.
۴- گسترش آگاهی عمومی درباره حقوق و مسئولیتهای اعضای خانواده و پیشگیری از عوامل تضعیفکننده کیان خانواده.
۵- تبیین و نهادینهسازی حقوق شهروندی زنان و کودکان و همکاری در پایش و نظارت بر رعایت این حقوق.
۶- بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای انجام مطالعات کاربردی، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه حقوقی زنان و خانواده و تولید محتواهای آموزشی با همکاری صداوسیما.
۷- مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها، همایشها و نشستهای تخصصی با محوریت حقوق شهروندی و مواجهه نظاممند با چالشهای حقوقی خانواده، زنان و کودکان.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای بیندستگاهی و توسعه سیاستهای حمایتی و حقوقی در حوزه زنان، کودکان و خانواده محسوب میشود.
