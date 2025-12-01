به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در پیام رسان ایکس (توئیتر سابق) نوشت: از میان دانشآموزان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، امسال شاهد ۱۲ رتبه برتر کنکور و ۲ هزار رتبه زیر هزار هستیم. این نتایج تجلی اراده و نشانه استعدادهایی است که با وجود همه محدودیتها، راه تلاش و پیشرفت را انتخاب کردهاند؛ و هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی اراده آنها را بگیرد.
مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا» رویدادی برای تجلیل از استعدادهایی همچون «غزل بهرامی» و «ادریس فتحی» بود که باوجود محدودیتها، راه موفقیت را انتخاب کردهاند. ما باید روایتهای الهامبخش آنها را بیشتر بشنویم و فرصتهای بیشتری برای مشارکت در حل مسائل کشور پیش روی آنها قرار دهیم.
رویکرد دولت چهاردهم همواره ایجاد فرصت برای بازتاب صدای گروههایی متنوع و متکثر از درون جامعه، از جمله افراد دارای معلولیت است. این حضور متکثر در لایههای مختلف تصمیمگیری از جمله در پارلمان شهری، هم در حل و فصل مسائل آنها و هم در راهگشایی برای مسائل کلان مؤثر است.
امروز در این برنامه تأکید کردم انتخابات پیش ِروی شوراها فرصتی مهم برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت و شنیدهشدن صدای آنان است. آنها را تشویق کنیم تا کاندیدا و انتخاب شوند و نشان دهیم که ایران برای همه ایرانیان است و هیچ محدودیتی نمیتواند مانع حضور و نقشآفرینی همگان شود.
