لغو روادید مهاجران دارای اقامت قانونی در آمریکا به بهانه تهدید امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر از فاکس نیوز، کاخ سفید اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، ویزای تعدادی از مهاجران قانونی را که «تهدید امنیتی» تشخیص داده شدهاند را لغو کرده است.
کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفت: روبیو با استفاده از اختیارات قانونی خود علیه افرادی اقدام کرده که «نباید از ابتدا وارد آمریکا میشدند».
وی افزود: وزارت امور خارجه، روند بررسی روادید را بهطور قابلتوجهی سختگیرانه کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اداره مهاجرت آمریکا، اخیراً روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را بهطور موقت متوقف کرده است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز اعلام کرده که دولت وی قصد دارد «پناهجویان تازهوارد» را اخراج کرده و پذیرش مهاجران از کشورهای موسوم به «جهان سوم» را متوقف کند.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد صدور ویزا برای شهروندان افغانستان بهطور کامل تعلیق شده است.
این تحولات پس از تیراندازی ۲۶ نوامبر در نزدیکی کاخ سفید رخ داد. یک مهاجر افغانستانی، چند نیروی گارد ملی را هدف قرار داد و یکی از آنها را به قتل رساند. فرد مهاجم پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وارد این کشور شده بود.
