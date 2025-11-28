ترامپ: مهاجرت از کشورهای جهان سوم به آمریکا را متوقف خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را به‌طور دائم متوقف خواهم کرد تا نظام آمریکا به‌طور کامل بهبود یابد.

وی بیان کرد که قصد دارد تمام کمک‌ها و تسهیلات فدرال به شهروندان غیرآمریکایی را محدود کرده و هر فرد خارجی که تهدید امنیتی محسوب شود یا با تمدن غربی سازگار نباشد را اخراج کند.

ترامپ تاکید کرد که سیاست های مهاجرتی همه دستاوردها را از بین برده و سطح معیشتی بسیاری را در آمریکا ضعیف کرده است.

رئیس جمهور آمریکا گفت: تابعیت مهاجرانی که ثبات داخلی آمریکا را به خطر بیندازند را سلب خواهم کرد.

این نشان‌دهنده تشدید سیاست ضد مهاجرت او در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است، دوره‌ای که با کمپین گسترده اخراج مهاجران همراه بوده است.

پیش از این، دولت ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرده بود که تمام اقامت‌های دائم (گرین کارت) افراد از بیش از ۱۲ کشور پس از حادثه شلیک به اعضای گارد ملی در واشنگتن بررسی مجدد خواهند شد.

جوزف ادلو، مدیر خدمات گمرک و مهاجرت، در پلتفرم «ایکس» نوشت: دستور داده شده بررسی کامل و دقیقی برای همه اقامت‌های دائم (گرین کارت) تمام افراد خارجی از هر کشور مشکوک انجام شود.

ترامپ پیش‌تر ۱۹ کشور از جمله افغانستان، کشور مهاجر مظنون به شلیک روز چهارشنبه، را به‌عنوان «کشورهای مشکوک» طبقه‌بندی کرده بود.