به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نیجر، یک منبع دیپلماتیک نیجر فاش کرد که مقامات این کشور طی هفته جاری تصمیم گرفتند صدور ویزا برای شهروندان آمریکایی را متوقف کنند.
این منبع توضیح داد که این تصمیم به طور کامل و نهایی صدور هر نوع ویزا برای شهروندان ایالات متحده را ممنوع میکند و ورود آنها به خاک نیجر را برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درمیآورد.
این اقدام پس از تصمیم ایالات متحده در عدم صدور ویزا برای شهروندان نیجر برای به خاک آمریکا صورت میگیرد، که نیامی پایتخت نیجر آن را اقدامی تبعیضآمیز و مستلزم پاسخ تلقی کرد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، تصمیم نیجر بر اساس اصل عمل متقابل و رویکرد دیپلماتیک در تاکید بر حاکمیت ملی است و منعکسکننده تحول سیاست خارجی این کشور است.
ایالات متحده پیش از این اعلام کرده بود که محدودیتهای کاملی را برای ورود شهروندان هفت کشور، از جمله نیجر به آمریکا اعمال کرده است. شهروندان ۱۵ کشور دیگر نیز شامل محدودیتهای سختگیرانه در اعطای ویزا میشوند.
