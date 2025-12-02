جزئیات جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی با نام خدا و سلام و درود به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) جلسه را آغاز کرد و گفت: چهل و ششمین جلسه دادگاه در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، برابر با کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یازدهم آذر ۱۴۰۴ در خصوص سازمان مجاهدین خلق به لحاظ شخصیت حقوقی و ۱۰۴ عضو مرکزی آن به عنوان متهمین اقدامات از جمله اقدامات تروریستی با حضور رئیس دادگاه و مستشاران، نماینده دادستان، وکیل شاکی، وکلای متهمین در جلسه دادگاه آغاز میشود.
وی افزود: نظر به اینکه متهمین این پرونده از اعضای سازمان مجاهدین خلق محسوب میشوند که بهواسطه درخواست واصل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم به اقدامات تروریستی از جمله بمبگذاری و هواپیماربایی میباشند، و اساساً این اتهامات مقابله با ناامنی و ایجاد صلح در جهان است و کشورهای بسیاری در دنیا برای مقابله با ناامنی معاهدات بسیاری را امضا کردهاند که حتی از میزبانی و پخش رسانههای آنها خودداری میکنند.
قاضی گفت: از جمله شرکتهای ماهوارهای که به پخش رسانه متعلق به متهم ردیف اول اقدام میکند، یوتلست یک شرکت اپراتوری است که مالک آن کشور فرانسه است. هات برد که از جمله شرکتهای یوتلست است که باز هم مالک آن فرانسه است؛ و ترکمن عالم که ماهواره ملی متعلق به کشور ترکمنستان است و سهام بسیاری از آن متعلق به فرانسویها محسوب میشود که در موقعیتهای مداری ۱۳ درجه و ۵۲ درجه قرار دارد.
وی افزود: نکته بسیار مهمی که دادگاه به کشور و دولت فرانسه تذکر میدهد این است که بر اساس مقررات فرانسه در قانون آزادی ارتباطات ۱۹۸۶ و اصلاحات پس از آن، خدمات تلویزیونی ماهوارهای یا لینکهای صعودی آنکه از فرانسه منتشر میشود یا از ظرفیتهای ماهوارهای متعلق به شرکتهای اپراتوری که مالک آن کشور فرانسه است استفاده میشود، تحت صلاحیت فرانسه قرار میگیرد. مرجع ناظر بر محتوای این رسانهها در فرانسه بوده و در سالهای اخیر تحت نام جدید «آرکام» فعالیت میکند.
قاضی افزود: بنابراین اگر سیمای متعلق به متهمین ردیف اول پرونده از ظرفیتهای ماهواره متعلق به دولت فرانسه اقدام به پخش کند، تحت نظارت دولت فرانسه باید باشد و بهطور کامل باید مسئولیت میزبانی خودکار را با شروط مشخص رعایت کند. در خصوص صلاحیت نظارتی دولت فرانسه، ما به دنبال این نیستیم که بگوییم دولت فرانسه به تأیید محتوای هر رسانه اقدام میکند.
قاضی دهقانی گفت: چنانچه متهمین به اقدامات تروریستی محکوم شدند برابر معاهداتی که کشورهای اروپایی از جمله کشور فرانسه به آن متعهد است، متهمین اقدامات تروریستی نباید میزبانی و حمایت شوند. نمیگوییم صرف استفاده از ظرفیت ماهوارهای به معنای حمایت است، اما بر اساس معاهدات قرار دادن سرزمین اتحادیه اروپا از جمله کشور فرانسه به متهمین اقدامات تروریستی خلاف قوانین و معاهدات متعهده در بین کشورهای اتحادیه اروپا است. از وکیل شکات تقاضا میکنیم در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در راستای تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین در جلسه گذشته نسبت به این محضر دادگاه صحبت و مستندات را ارائه کردم که گروهک تروریستی منافقین در اقدامات خود علیه مردم ایران از هیچ کاری فروگذار نکرد و در یک اقدام تروریستی به خاک کشور حمله کرد و بنا به اذعان خودشان بیش از ۵۵ هزار ایرانی را در عملیات مرصاد یا مجروح و یا به قتل رساندند. همین یک عملیات برای انتصاب بزه افساد فی الارض، محاربه و بغی به تمام اعضای کادر مرکزی که تک تک این اعضا مباشرت در جنایت داشتند، کفایت میکند.
وی تصریح کرد: سازمان منافقین ۳ نوع همکاری با رژیم بعث عراق داشته که این در صفحات ۲۴۹ تا ۲۸۲ از کیفرخواست مندرج است. یک گونه همکاریهای نظامی از اخذ تسلیحات بوده تا اینکه انبارهای بمبهای شیمیایی در مقر اشرف قرار داشته و اسنادش نیز وجود دارد. دوم همکاریهای اطلاعاتی بوده مثل تخلیه تلفنی، شنود، اطلاعرسانی، مکان اصابت بمبها و موشکهای رژیم بعث عراق توسط ستاد داخله گروهک تروریستی منافقین و سومین مدل همکاری آنها نیز مباشرت در جنایات گسترده مثل همین عملیات فروغ جاویدان و آفتاب بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین مداح خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم فعالیت اطلاعاتی و همکاریهای اطلاعاتی گروهک تروریستی منافقین با رژیم بعث عراق در طول مدت جنگ ادامه داشته و میتوانیم این را به گروه تروریستی منافقین منتسب کنیم که به عنوان حداقل معاونت در تمامی کشتارهای گستردهای که صدام ملعون علیه مردم ایران روا داشته، حاضر بودند و در این جنایات معاونت کردند چراکه با لو دادن یک عملیات و با افشای اسرار جنگی منجر به کشتار وسیعی شدند که صدام این جنایات را انجام دهد و این مصداقی از معاونت در کشتار وسیع مردم و باید تحت عنوان موضوع ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عنوان افساد فی الارض قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: تقاضایی را ارائه دادم که باز با عنایت به ماده ۳۶۲ و بند ج از ماده ۳۵۹ آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تقاضای تکمیل تحقیقات و ارجاع امر به نهادهای امنیتی، جهت اعلام گزارش و تحقیقات کامل در این خصوص را درخواست کردم و مسئله دیگر هم اینکه بنده به این اسناد دسترسی ندارم و اگر که اجازه بفرمائید از آنجا که برخی از این پروندهها در دادگاه انقلاب بوده و آن موقع هم رسیدگی شده بتوانم به این پروندهها دسترسی داشته و آنها را مطالعه کنم.
حجتالاسلام والمسلمین مداح، اظهار کرد: جزو حدود است و میدانیم که در اجرای حد شرعی حتی امکان تأخیر هم ندارد؛ اما حضرت امام خمینی (ره) با اختیاراتی که دارند، حکم ثانویه فقهی صادر میکنند که فعلاً برای اجرای اعدام این افراد دست نگه دارید. پس از این نیز که امام خمینی (ره) ابلاغیه هیئتهای عفو را میدهند اساساً صحبتی از احراز توبه برای متهمان نیست.
قاضی گفت: یعنی متهمان به محاربه، افساد و بغی را بدون توبه عفو میکنند.
وکیل شکات افزود: بله صرفاً فقط باید اعلام موضع میکردند و میگفتند که دیگر با این گروهک نیستیم. برای روشن شدن موضوع مثالی عرض میکنم. ایرج مصداقی، از زندانیان گوهردشت، که به شبکهسازی در زندان و اقدامات دیگر معروف بوده، در جلسه اول هیئتهای مرگ فقط یک جمله میگوید حاضرم در صورت آزادی تعهد بدهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم. این جمله نه توبه دارد و نه هیچ چیزی که دلالت بر توبه کند. اما به صرف همین حرف، هیئت عفو ایجاد شبهه کرده و عفو بدون توبه صورت میگیرد و این شخص عفو میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: واقعاً جایی برای دفاع از این تروریست یعنی مسعود رجوی باقی نمیماند. چون این شخص حیات و زندگیاش با ریختن خون مردم بوده، حتی نسبت به اعضای خود که توبه تاکتیکی میکنند اعلام میکند که شما خائن هستید و باید کشته میشدید و نباید از موضع خود پایین میآمدید.
وکیل شکات سپس خطاب به کشورهای اروپایی اظهار کرد: سوال من از فرانسه، آلمان و انگلستان این است شما که ۱۵ کنوانسیون ضد تروریسم را پذیرفتهاید، چرا از تروریستها دفاع میکنید؟ بازتاب رسانهای عملیات فروغ جاویدان در نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور، ویژه گروه تروریستی منافقین، شماره ۱۴۴ صفحه ۷۰ موجود است و خبرگزاریهای مختلفی را آورده که آن زمان از قاتلین مردم ایران تمجید کردند. از کسانی که به شهرهای ایران حمله کردند، در اسلامآباد بیمارستان آتش زدند، در همان بیمارستان قتل عام کردند همچنین افراد جهاد سازندگی را اعدام کردند و جنازههای آنان را از تیر چراغبرقها آویزان کردند. این رسانههای کشورهای اروپایی از چنین تروریستهایی تعریف و تمجید میکردند.
در ادامه نماینده حقوقی ارتش در جایگاه حاضر شد تا به بیان اظهارات خود بپردازد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح افزود: سطح همکاری مسعود رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین، با صدام ملعون بسیار مهم است و تکمیل این تحقیقات اهمیت فراوانی دارد. ما با جنایتکاری طرف هستیم که به کشتار افتخار میکند. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و اعلام آتشبس، در حالی که رژیم بعث عراق صلح را میپذیرد، مسعود رجوی سه روز به صدام التماس میکند که جنگ را ادامه دهد. حیات او و سازمانش در کشتار است.
وی گفت: مسعود رجوی پیش از عملیات فروغ جاویدان به اعضای خود میگوید اگر اقدام نکنیم، بعد از صلح ایران و عراق «قفل میشویم» و از لحاظ سیاسی قفل خواهیم شد؛ یعنی صراحتاً با صلح مخالف است. همچنین میگوید تمام سازمان و ارتش آزادیبخش باید وارد جنگ شوند، با اینکه خطر نابودی موجودیت سازمان را دارد. او آشکارا مخالف صددرصد صلح و آزادی است و بقای سیاسی خود را در خونریزی و کشتار جمعی میبیند.
وی ادامه داد: رجوی در یکی از نشستها، لوزیای ترسیم میکند که بالایش جمهوری اسلامی، یک ضلع جنگ، ضلع دیگر صلح و پایین سقوط جمهوری اسلامی بوده است. توضیح میدهد که نظام از هر مسیر جنگ یا صلح، به فروپاشی خواهد رسید. او ادامه میدهد که ایران و عراق در وضعیت نهجنگ نهصلح هستند و باید کاری کنیم آنها به سمت جنگ بروند؛ جنگ دوم را اجتنابناپذیر میداند و فقط زمانش را باید جلو انداخت. در حالیکه حتی رژیم متخاصم عراق نمیخواهد حمله کند، او اصرار دارد تحریک و آغاز جنگ از سوی آنان انجام شود. مسعود رجوی از صلح و آزادی رنج میبرد، چون آن را باعث مرگ سیاسی خود و گروهک میداند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح گفت: موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد؛ تدبیر امام خمینی (ره) در سال ۶۷ و تشکیل هیئتها. مسعود رجوی جنایتکاری است که پس از عملیات «فروغ جاویدان» مرتکب اعمالی علیه اعضای خود شده که با چندین ماده از اعلامیه حقوق بشر در تعارض است؛ از جمله طلاق اجباری، عقیمکردن زنان و جدا کردن کودکان از والدین، که با مواد ۳، ۵، ۱۶ و ۲۵ اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ مخالف است. او حتی به اعضای خود نیز رحم نمیکند.
وی گفت: میخواهم موضوع مهمی را نیز افشا کنم؛ سازمان منافقین این مسئله را مانند موضوعات دیگر با فریبکاری میان اعضای خود منتشر کرده است، در حالی که امام خمینی (ره) با تدبیر خود به تشکیل هیئتهای عفو اقدام کردند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: اسلام بالاترین میزان کرامت انسانها را در قوانین و نظام عدالت کیفری خود را رعایت کرده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در دنیا بیش از دو قرن است که در دنیا مطرح شده است. آنچه در اعلامیه حقوق بشر فرانسه سال ۱۷۸۹ میلادی و ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی آمده اسلام عزیز بیش از ۱۴۰۰ سال پیش به آن اشاره کرده است و در فقه ما تحت عنوان قاعده آن را میشناسیم.
وی افزود: تا حدوداً ۲۰۰ سال قبل در دنیا مجازاتهای جمعی وجود داشت و اگر شخصی، جرمی مرتکب میشد فرزند، پدر و مادر این شخص را محاکمه میکردند، اما اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش در آیات قرآن به اصل شخصی بودن مجازات اشاره کرده است. از این رو متعالیترین نظام کیفری که متضمن حقوق بشر و کرامت انسانهاست نظام عدالت کیفری در اسلام است. در این نظام حتی اگر شخصی بالاترین میزان مجازات را دریافت کرده باشد برای او حقوق و کرامت انسانی رعایت شده و بر همین اساس دو نهاد توبه و عفو در نظام کیفری اسلام در نظر گرفته شده که در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ و مواد ۹۸ تا ۹۶ قانون مجازات اسلامی ما هم وجود دارد.
وکیل شکات پرونده تصریح کرد: در تمام نهادهای عدالت کیفری و عفوهای عمومی دنیا تاکنون سابقه نداشته است که عفو گستردهای برای گروهک تروریستی در نظر گرفته شود. گروهکی که کودک، نوجوان و پیر و جوان را شکنجه دهد یا به شهادت برساند. علناً دست به حمله مسلحانه علیه مردم بزند و با دولت متخاصمی متحد شود و علیه خاک و کشور خود با سلاحهای سنگین حمله کند، ادعا کند که ۸ هزار نفر را در عملیاتهای مختلف به شهادت برساند و با وجود این همه جنایت برای اعضای این گروهک دادگاه تشکیل شده باشد، حکم صادر شده باشد و بعد رهبر آن کشور توبه آنها را بپذیرد و مورد عفو قرار دهد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سال ۱۷۹۲ میلادی و در جریان انقلاب کبیر فرانسه در تاریخ دوم تا هفتم سپتامبر شورشی در زندان رخ میدهد و حاکمیت وقت دستور میدهد که تمامی زندانیان قتل عام شوند. نمونه این اتفاق قبلاً در قرن نوزدهم در آلمان، اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داده است.
حجتالاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات بیان کرد: نهادهای قضائی کشورهای اروپایی دست به قتل عام زندانیان و شورشیان زدند و بدون شک نسبت اکثر عفوهای دست جمعی که در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است، عفوهای مشروط بودهاند و مشروط به این بودهاند که اشخاص اقدام مسلحانه انجام نداده باشد و یا در بین شورشیان نبوده باشد، اما در جایی که حضرت امام (ره) برای عفو عمومی و بدون هیچ شرطی دستور میدهد و آنها این را بهانه میکنند که عفو کنند نسبت به کسانی که حکم اعدام برای آنها صادر و دادگاه تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از طرفی مرحوم حضرت امام (ره) فرمان به عفو کلیه زندانیان را میدهد و به نظر بنده از طرفی مسعود رجوی که جز با کشتار مردم زنده نمیماند، اعضای خود را به کشتن و کشتار دعوت میکند و دقیقاً همزمان با عملیات فروغ جاویدان که به کشور حمله ور میشوند، به اذعان خود این افراد حدود ۵۵ هزار نفر را میکُشند. مسعود رجوی که فقط با کشتار مردم زنده است و حیات سیاسیاش در گرو کشتن و خونریزی است و به این موضوع افتخار میکند، در همین حین که مرحوم حضرت امام (ره) فرمان عفو کلیه زندانیان را میدهد و اعلام میکنند که هر زندانی که صرفاً ولو زبانی بیان کند که من سر موضع خودم نیستم، عفو و آزاد شود، مسعود رجوی اعلام میکند که زندانیان شورش نمایند و بنا به اظهار شاهدینی که در این دادگاه حاضر شدهاند و از اعضای جداشده این گروهگ هستند، صراحتاً این موضوع را اعلام کردهاند که مسعود رجوی به افرادی که اعلام پشیمانی نمودهاند ولی بعداً به گروهک منافقین پیوستهاند گفته که شما خائن هستید که سر موضع خودتان نبودهاید و کشته نشدهاید.
وکیل شکات درباره اظهارات یکی از اعضای جداشده این گروهک گفت: ایشان میگوید وقتی وارد اتاق هیئت شدم و اتهام من را پرسیدند، گفتم که عضو سازمان منافقین میباشم و به واسطه همین که گفتم منافقین و نه مجاهدین، مرا عفو نمودند. به گواهی تاریخ مواردی وجود داشته که در هیئت عفو استان تهران و کرج که در آن زمان متشکل از نماینده دادستان، نماینده وزارت اطلاعات، جناب آقای نیری، اشراقی و … بود، حتی با برخی زندانیان چندین جلسه برگزار کردند.
قاضی دادگاه منافقین: دولت فرانسه و نهاد ناظر آن باید نسبت به محتوای رسانهای متهم ردیف اول اقدام کنند
قاضی دادگاه گفت: درصورتی که از ظرفیت ماهوارهای کشورهای دیگر استفاده میشود به معنای حمایت نیست، اما باید بر محتوای رسانهای نظارت شود و در صورت مشاهده شواهدی از تبلیغ خشونت، نفرت یا نقض تحریمها، مرجع ناظر میتواند دستور قطع پخش صادر کند.
وی اظهار کرد: امروز دنیا، مردم و دولتمردان فرانسه باید به یک نکته بسیار مهم توجه کنند. دولت فرانسه شبکه المنار، وابسته به حزبالله، را صرفاً به دلیل شک در تبلیغ خشونت از پخش روی ماهوارههای تحت مالکیت خود ممنوع کرده است. این در حالی است که در جهان امروز آزادی اطلاعات و ارتباطات به صورتی است که نمیتوان جنایات وحشیانه، نسلکشی و نابودی یک ملت مظلوم همچون مردم فلسطین در غزه را انکار کند.
قاضی افزود: آنچه فرانسه در مورد شبکه المنار به عنوان مصداق احتمال تبلیغ خشونت اعلام کرده، در واقع پخش تصاویر مظلومیت مردم غزه بوده است. اما این اقدام پیش از آنکه تصمیمی رسانهای باشد، بهروشنی نشاندهنده این است که دولت فرانسه حمایت شبکه المنار از مردم فلسطین را تبلیغ خشونت تلقی کرده است.
وی با اشاره به تعهدات بینالمللی فرانسه تأکید کرد: طبق معاهدات اتحادیه اروپا درباره مقابله با بمبگذاری، آدمربایی و هواپیماربایی، دولت فرانسه موظف است از میزبانی متهمان فعالیتهای تروریستی خودداری کند؛ بنابراین نخستین گام آن است که فرانسه اجازه میزبانی این متهمان را ندهد.
وی اظهار کرد: نهاد ناظر در فرانسه یعنی «آرکام» نیز طبق قانون موظف است نسبت به محتوای سیمای متعلق به متهم ردیف اول نظارت کند چگونه است که شبکه المنار، بهعنوان رسانهای که هیچیک از اعضایش تحت تعقیب قضائی برای اقدامات تروریستی نبودهاند و مظلومیت مردم غزه و مردم جنوب لبنان را بیان میکند اجازه پخش نمییابد، اما رسانه وابسته به متهمانی که در این پرونده با اتهامات روشن از جمله بمبگذاری، هواپیماربایی و قتل روبهرو هستند، از ماهوارههای کشور فرانسه پخش میشود؟
قاضی دادگاه منافقین گفت: این وضعیت استاندارد دوگانه و حمایت آشکار از متهمان اقدامات تروریستی است در حالی که در هیچ کجا دنیا هیچ یک از اعضای شبکه المنار تحت کیفرخواست مرتبط با تروریسم قرار ندارند، اما اعضای متهمان ردیف اول این کیفرخواست یعنی سازمان مجاهدین خلق متهم به اقدامات تروریستی هستند، چگونه میشود که ماهوارههای متعلق به دولت فرانسه به متهمان اقدامات تروریستی اجازه پخش میدهد، اما به شبکه دیگری که هیچ اتهام و اقدام تروریستی ندارد اجازه پخش نمیدهد. متهم ردیف اول و متهمان دیگر این پرونده بارها در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و سپس خارج شدهاند.
وی ادامه داد: دولت فرانسه و نهاد ناظر «آرکام» باید طبق مسئولیت قانونی خود نسبت به محتوای رسانهای متهم ردیف اول اقدام کنند. انتشار مطالبی در حوزه آموزش خشونت، نفرتپراکنی، تروریسم یا نقض تحریمها باید منجر به دستور توقف پخش شود.
قاضی خطاب به دولت فرانسه گفت: بهعنوان مالک دو شرکت اپراتور ماهوارهای که از ظرفیت آنها برای پخش رسانهای متهمان ردیف اول استفاده میشود، تذکر میدهم که تا پایان رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی، این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد. چنانچه حکم برائت صادر شود، ادامه پخش بلامانع خواهد بود.
نماینده ارتش گفت: در ادامه جلسات تبیین جنایات مجاهدین در این جلسه از محضر سرتیپ ستاد جانباز سید حسام هاشمی، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا که هم اکنون نیز جانشین هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی هستند، بهره میبریم. اگر بخواهم معرفی مختصری از ایشان داشته باشم، همرزم شهید صیاد شیرازی قبل از انقلاب بودند.
وی افزود: این هیئت معارف نقش تبیین عملیاتها و اقدامات ارتش در زمان جنگ و پاسداشت یاد و خاطره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را برعهده دارد. قبل از انقلاب نیز این بزرگوار همرزم شهید صیاد شیرازی و از افسران انقلابی ارتش بودند. بعد از پیروزی انقلاب نیز رئیس کمیته لشکر ۷۷ خراسان بودند و همینطور عضو کمیته شهر مقدس مشهد، در عملیاتهای گنبد سال ۱۳۵۸ و کردستان در سال ۱۳۵۹ حضور مؤثر داشتند و در دفاع مقدس نیز به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال غرب و همینطور فرمانده گروه ۳۳ توپخانه ارتش حضور داشتند.
نماینده ارتش تصریح کرد: ایشان دو بار در جنگ در سالهای ۵۹ و ۶۴ مجروح شدند و در واقع به درجه جانبازی مفتخر شدند و در اکثر عملیاتهای شمال غرب، غرب و جنوب حضور داشتند و به خصوص در پایان جنگ در عملیات غرور آفرین مرصاد به عنوان فرمانده گروه ۳۳ توپخانه ارتش نقش آفرینی کردند. از مشاغل مهمی که ایشان داشتند، میتوان به رئیس بازرسی نیروی زمینی، رئیس حفاظت نیروی زمینی، جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و همینطور رئیس دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا اشاره کرد.
وی گفت: امروز افتخار این را داریم که به عنوان یک رزمنده غیوری که عمر خود را از همان جوانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی، ارتش و جمهوری اسلامی گذاشتند، باشیم.
قاضی گفت: قبل از حضور وی در جایگاه باید به نکتهای اشاره کنم. برابر قوانین شهود از ابتدا برابر فقه امامیه سوگند شاهد، حرام است. قسم دادن شاهد در فقه امامیه حرام است. به جهت همین مبحث فقهی در شورای نگهبان هنگام تصویب مواد قانون آئین دادرسی مدنی درباره سوگند شاهد و اعتراض برخی از فقها نکتهای به عنوان تبصره گنجانده شد و چنانچه شاهد، امتناع از قسم داشته باشد، اظهارات او به عنوان مُطلع درج میشود.
امیر هاشمی به عنوان نماینده ارتش گفت: جرایم منافقین تنها به دوران جنگ تحمیلی محدود نیست و پیشزمینهای طولانی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منافقین با سوءاستفاده از فضای آزادی و شرایط آشفته پس از انقلاب که در همه کشورها طبیعی است شعار خطرناک انحلال ارتش را مطرح کردند. اگر فرمان امام خمینی (ره) علیه صادر نمیشد، کشور در آستانه تهدید جدی بود؛ بهخصوص در زمانی که جنگ هشتساله تحمیلی با رژیم صدام و حامیانش در حال شکلگیری بود.
وی گفت: در آن مقطع، بسیاری از اُمرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی هنوز جایگزین نشده بودند و ارتش در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت. درست در همین زمان منافقین طرح ضربهزدن به ارکان مختلف ارتش را آغاز کردند. سازمان مجاهدین خلق با تشکیلات نظامی غیرقانونی، بخش نظامی خود را با سلاحها و تجهیزاتی که در روزهای انقلاب از ارتش غارت کرده بود، فعال کرد و با جذب جوانان ناآگاه گروههایی تحت میلیشیا تشکیل داد که کارشان چیزی جز جنایت و آدمکشی نبود.
هاشمی ادامه داد: فرزندان ارتشی ملت ایران همراه با مردم کوچه و بازار از ترورها و حملات منافقین در امان نماندند. از افتخارات ارتش این است که در مبارزه با تروریستهای منافق، شهدای بسیاری تقدیم کرده است. طبق آمار، تنها در ارتش ۵۰۰ تن از شهدای ترور از میان ۱۷ هزار شهید ترور کشور هستند که مستندات آن در حال پخش در دادگاه است.
وی گفت: منافقین در ارتش بهویژه در اداره دوم، که حساسیت بالایی داشت با ورود عناصر شناختهشدهای مانند تاجیک و افراد دیگر نفوذ کردند. اگرچه نیروهای انقلابی از ابتدا نسبت به این افراد هوشیار بودند، اما این عناصر فعالیتهای مفسدهانگیز و خرابکارانه خود را ادامه دادند و حتی برای ایجاد پایگاه نظامی در دانشگاههای کشور نیز بهصورت کاملاً غیرقانونی اقدام کردند.
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در سالهای ابتدایی جنگ، منافقین پس از جنایتهای متعدد با نفرت گسترده مردمی مواجه شدند به گونهای که نفرت و انزجار همراه با مطالبه سراسری برای تعقیب قضائی، محاکمه و سرکوب آنها بود. زمانی که این گروه عرصه را بر خود تنگ دیدند، گام دیگری از خیانت خود را در قالب انتقام از مردم آشکار کردند.
وی ادامه داد: در این رویکرد، نیروهای سازمانیافته منافقین با نفوذ عناصر خود در ارتش، در قالبهای ظاهراً موجه و حزباللهی اعم از افسر وظیفه، کارکنان رسمی یا سرباز عادی به جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده از فرماندهی، سازمان رسمی، تجهیزات، مهمات، محل استقرار و جابهجایی یگانهای مختلف ارتش پرداختند. این اطلاعات از کشور خارج و با فروش به دشمن متجاوز، عملاً منافقین نقش ستون پنجم را برای ارتش صدام ایفا کردند.
وی افزود: منافقین پیش از شروع جنگ نیز به ترور افراد حزب اللهی ارتش مبادرت کرده بودند در اینجا به عنوان نمونه، ترور استوار آقارجبی را تشریح میکنم. استوار آقارجبی از درجهداران مؤمن، انقلابی و مورد اعتماد فرمانده نیروی زمینی بود که با هیئت ۱۷ نفره ارتش همکاری میکرد، این شخص فردی حزباللهی و کاملاً موجه بود. روز حادثه زنگ خانه او را میزنند؛ دختر شش سالهاش در را باز میکند که سراغ پدرش را میگیرند و پدرش هنگامی که میآید، همانجا هدف قرار میگیرد و شهید میشود. این تنها یکی از نمونههای فراوان است.
نماینده حقوقی ارتش سپس به نمونهای دیگر از عملیاتهای تروریستی این سازمان اشاره کرد و گفت: میخواهم عملیات ترور در ۷ فروردین سال ۶۱ را که همراه با پیروزی عملیات فتحالمبین بود، توضیح دهم. سرباز صبری که ظاهر کاملاً موجهی داشت، در نماز جماعت شرکت میکرد و از همه لحاظ فردی مؤدب بود. ظاهر خود را مذهبی و مقبول جلوه میدادند که اعتماد فرمانده را جلب کند و یک مدتی راننده ویژه فرماندهی میشود.
وی ادامه داد: در این رفتوآمدها سلاح و مهمات را در پادگان جایگزین و برنامهریزی میکند که در روز هفتم فروردین پس از تعطیلات، در آمفی تئاتر همه را به رگبار ببندند. در آن روز دقیقاً زمانی بود که عملیات فتحالمبین به پایان رسیده بود و من رئیس حفاظت نیروی زمینی در دزفول بودم تا اسیرانی که گرفته بودیم را سازماندهی کنم. آن روز هوا ابری بود و به دلیل وضعیت جوی، پرسنل بسیاری برای مراسم سخنرانی حضور نداشتند، به همین دلیل تغییر تاکتیک دادند.
نماینده ارتش افزود: بنابراین، این ۵ نفر وارد اتاق فرمانده نیروی زمینی شهید صیاد شیرازی شدند و هر کسی را که حضور داشت با رگبار گلوله هدف قرار دادند. در این حادثه، جمعی از پرسنل عزیز ما به شهادت رسیدند؛ ۹ نفر پرسنل کادر و ۲ نفر پرسنل وظیفه به شهادت رسیدند.
