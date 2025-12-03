  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

انتقال چهار زندانی ایرانی از قزاقستان به کشور آغاز شد

به‌دنبال هماهنگی‌های انجام‌شده میان معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت دادگستری، چهار شهروند زندانی ایرانی از قزاقستان برای ادامه دوران محکومیت به کشور منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، پیرو نامه معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، مقرر شد ۴ شهروند زندانی ایران از قزاقستان به کشورمان جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به ایران منتقل شوند.

معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، اکنون با ۱۳ کشور فرآیند انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومین را به‌منظور افزایش خدمت‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.

موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور ایران و قزاقستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به امضا رسید.

