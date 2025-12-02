  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

ادای احترام به مقام روحانی شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی

رشت-آیین ادای احترام به مقام روحانی شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی در مزار ایشان در سلیمان‌داراب رشت برگزار شد.

