آئین گرامیداشت «بلبل گیلان» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت ناصر مسعودی ملقب به بلبل گیلان هنرمند برجسته موسیقی بومی ایران و خالق خاطره‌ساز بسیاری از ترانه‌های گیلان، امروز در رشت برگزار شد؛ شهری که سال‌ها با صدای او زیست و او را به عنوان «آواز جنگل» شناخت.

در این مراسم پیام‌های تسلیت تصویری انوشیروان روحانی و شمس لنگرودی برای حاضران پخش شد.

پیکر این هنرمند فقید که بامداد پنجشنبه ۶ آذرماه دارفانی را وداع گفت، با حضور گسترده مردم فرهنگ‌دوست گیلان در محله سلیمانداراب و در جوار آرامگاه میرزا کوچک‌خان جنگلی تشییع شد.

ناصر مسعودی از چهره‌های مردمی موسیقی نواحی ایران بود؛ با وجود گستره تأثیر هنری‌اش، تمایلی به حضور رسانه‌ای و گفت‌وگو نداشت و بیشتر در سکوت و فروتنی فعالیت هنری خود را ادامه می‌داد.

گفتنی است نسل جوان گیلان در سال‌های اخیر توجه چشمگیری به میراث فرهنگی، موسیقی بومی و هنرهای ریشه‌دار این استان نشان داده است؛ گرایشی که در گونه‌های مختلف هنری نیز قابل مشاهده است.