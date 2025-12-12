سرهنگ حسن دانایار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد باز و تردد به غیر از محور گردنه بیژن در حال جریان است.

وی با اشاره به وضعیت آب و هوایی در استان افزود: هم اکنون بارش خفیف برف در محور یاسوج - اقلید گزارش شده و مه گرفتگی در محور بابامیدان-یاسوج حدفاصل تونل گل زردون و گردنه باباحسن موجب کاهش دید رانندگان شده است.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین ایمنی گفت: رانندگان باید فاصله طولی مناسب را در جاده‌های لغزنده حفظ کرده و از عجله و شتاب بی‌مورد بپرهیزند و تا زمان تثبیت شرایط جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد: به دلیل احتمال ریزش سنگ و کوه در حاشیه جاده‌ها، شهروندان به هیچ عنوان نباید در زیر صخره‌ها یا حاشیه کوهستانی محورها پارک کنند.

سرهنگ دانایار با اشاره به برخی حوادث رانندگی اخیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چند فقره تصادف خسارتی و جرحی در محورهای استان رخ داده که علت اصلی آنها رعایت نکردن سرعت مطمئنه و بی‌توجهی به لغزندگی سطح جاده‌ها است.