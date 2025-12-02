انصار الله: حوادث حضرموت تلاش متجاوزان برای تجزیه یمن است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد که اتفاقات این روزهای حضرموت و دیگر استان‌های جنوبی و مناطق اشغالی، تلاش آشکار برای تقسیم نفوذ و ثروت ملی یمن بین مزدوران تجاوز اماراتی-سعودی، تحت پوشش مستقیم آمریکا و انگلیس است.

الاسد در گفتگو با شبکه المسیره افزود که واقعیت‌های میدانی ثابت می‌کند که آنچه به نام تیپ‌های امارات، تیپ‌های العمالقه، تیپ‌های سعودی و «سپر میهن» خوانده می‌شود، چیزی جز تشکیلات مزدور نیستند که طبق یک دستور کار واحد حرکت می‌کنند و هدف آنها غارت ثروت‌ها و کنترل بر موقعیت‌های جغرافیایی حساس یمن است.

به گفته این عضو ارشد انصار الله، امارات بر سواحل جنوب غربی و مناطقی در عدن و شبوه تمرکز دارد، در حالی که عربستان سعودی به دنبال گسترش نفوذ خود در حضرموت و المهره است و برای جلوگیری از نزدیک شدن ابوظبی به مناطق تحت نفوذ خود تلاش می‌کند.

الاسد افزود که حضور آمریکا و انگلیس در المهره، حضرموت و سایر مناطق اشغالی، حجم دخالت خارجی و تسلط آن بر تصمیم‌گیری در آنجا را تأیید می‌کند. وضعیت بد خدمات و معیشت و فروپاشی امنیتی در جنوب کشور، ماهیت اشغال چندوجهی را منعکس می‌کند که توسط آمریکا اداره می‌شود و بین امارات و عربستان سعودی بر اساس منافع آنها تقسیم می‌شود.

او اظهار داشت که رژیم سعودی سعی می‌کند با ابزارهای میدانی خود به اهدافش دست پیدا کند و خود را به عنوان میانجی بی‌طرف معرفی می‌کند. ریاض پس از امضای نقشه راه، به بهانه تحولات دریای سرخ و عملیات پشتیبانی یمن از مردم غزه، تعلل در اجرای این توافق را کلید زد و تنش‌های جدیدی در حضرموت ایجاد کرد تا از تعهدات خود شانه خالی کند.

الاسد گفت که اتفاقات حضرموت و خون‌هایی که در آنجا روی زمین می‌ریزد، به دلیل تلاش مزدوران امارات و عربستان است و هیچ ارتباطی با منافع یمن و مردم آن ندارد.

این عضو ارشد انصارالله خاطرنشان کرد که سال‌های طولانی تجاوز ثابت کرد که تمام شعارهای ائتلاف متجاوز درباره مشروعیت در یمن، تنها یک توهم بود و هدف واقعی متجاوزان تصرف زمین و تقسیم ثروت‌های یمن بود، در حالی که آمریکا حامی متجاوزان بوده و پوشش نظامی، اطلاعاتی و سیاسی را برای نقشه‌های آنها فراهم می‌کند.

حزام الاسد تصریح کرد که پروژه‌های تجزیه‌ای که آنها سعی کردند از طریق کنفرانس گفتگوی ملی و عملیات نظامی و فروپاشی اقتصادی و امنیتی در یمن به اجرا بگذارند، با هدف ایجاد واقعیتی بود که عربستان و امارات را قادر به تجزیه یمن کند و مردم مناطق اشغالی را به مزدورانی تبدیل کند که منافع استعمارگران خارجی را تأمین می‌کنند.

وی تاکید کرد که آنچه امروز در مناطق اشغالی رخ می‌دهد، صحنه‌ای از اشغال کامل است که فصول آن روز به روز آشکارتر می‌شود. آگاهی مردم یمن و پایداری جبهه مقاومت ملی، برای شکست دادن تمام توطئه‌های خارجی و بازگرداندن حضرموت و دیگر اراضی اشغالی به آغوش میهن کافی است.