به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در یمن اعلام کردند نیروهای وابسته به قبایل این کشور، کنترل تأسیسات نفتی در شرق استان حضرموت در جنوب یمن را به دست گرفتند.

این منابع اعلام کردند افراد مسلح وابسته به قبایل یمن روز شنبه وارد تأسیسات نفتی شرکت پترومسیله (PetroMasila) در شرق شهر المکلا مرکز استان حضرموت شدند و کنترل این تأسیسات را به دست گرفتند.

نیروهایی که مأمور محافظت از تأسیسات شرکت پترومسیله و میدان‌های نفتی تحت نظر این شرکت بودند، هیچ مقاومتی در برابر افراد مسلح قبایل نشان ندادند.

پیش از این، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در شماری از مراکز راهبردی در استان حضرموت مستقر شده بودند که واکنش منفی «پیمان قبایل حضرمت» را به دنبال داشت. قبایل عضو این پیمان، تحرکات نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن را «اشغالگری» با هدف سیطره بر استان حضرموت و منابع نفتی آن توصیف کردند.

پیش از این روزنامه الاخبار لبنان نوشته بود: در سایه هشدارهای بین‌المللی مبنی بر انتقال سناریوی «نیروهای واکنش سریع» در سودان به استان حضرموت در شرق یمن، طی روزهای اخیر، تنش بین گروه‌های مسلح وفادار به امارات و «ائتلاف قبایل حضرموت» مورد حمایت عربستان سعودی افزایش یافته است.

این روند همچنین نگرانی‌های سیاسی و مردمی گسترده‌ای را از وقوع درگیری نظامی در این استان نفتی برانگیخته است.

تنش مذکور پس از آن شدت گرفت که «شورای انتقالی جنوب» وابسته به امارات، از زبان ابوعلی الحضرمی فرمانده حفاظت «نیروهای نخبه حضرموت»، تهدید به حمله به تشکیلات ائتلاف قبایل نیروهای حفاظت حضرموت کرده و آن را به اجرای برنامه‌های خارجی در چارچوب تقویت پروژه تجزیه در یمن متهم کرد.

ائتلاف وابسته به عربستان سعودی به دنبال ایجاد خودمختاری در استان حضرموت است و شیخ عمرو بن حبریش رهبری این جریان را بر عهده دارد. ائتلاف مذکور تهدیدات نیروهای اماراتی را به چالش کشید و متعهد شد که نفوذ خود را بر تمام مناطق استان گسترش می‌دهد.

این ائتلاف همچنین اعلام کرد که قصد دارد مقاومت قبیله‌ای تشکیل داده و فعالیت‌های میدانی را برای بیرون راندن نیروهای خارجی یا نیروهای خارج از حضرموت آغاز کند. این ائتلاف مدعی است که نیروهای مزدور امارات نماینده حضرموت نیستند و نیروهای آن از استان‌های دیگر آمده‌اند.

این ائتلاف، در بیانیه‌ای که روز گذشته صادر کرد، «نیروهای حفاظت حضرموت» را به اقدام فوری برای دفع هرگونه نیروی مهاجم از خارج استان دعوت و تاکید کرد که هرگونه استقرار خارجی در حضرموت اشغال محسوب می‌شود و با زور با این اتفاق مقابله خواهد شد.

در این شرایط نیروهای مزدور اماراتی وضعیت آماده‌باش اعلام کرده و صدها خودروی زرهی را به اطراف شهر مکلا، پایتخت استان، اعزام و تهدید به حمله به فلات نفتی تحت کنترل ائتلاف کرده‌اند. قبایل حضرموت نیز در نشستی که دیروز برگزار کردند، ورود خود را به وضعیت آماده‌باش کامل اعلام کرده و از واحدهای نظامی و قبیله‌ای خود خواستند تا در فلات و مرزهای شرقی مستقر شوند.

آنها تاکید کردند که اجازه تکرار سناریوهای هرج و مرج مانند استان‌های دیگر را در حضرموت نخواهند داد. ائتلاف قبایل حضرموت حرکت نیروهای مزدور اماراتی به سمت حضرموت را محکوم کرده و از ریاض خواست تا برای «جلوگیری از انفجار وضعیت» فوراً مداخله کند.

ائتلاف همچنین تهدید کرد که صحنه درگیری را از فلات به داخل مکلا و مناطق نفوذ «نیروهای انتقالی» در ساحل حضرموت منتقل خواهد کرد.

امارات به نیروهای انتقالی تحت امر خود دستور داد که طرحی را دنبال کنند که به گفته منابع نزدیک به ائتلاف، هدف آن کنترل فلات نفتی از طریق قطع خطوط تدارکاتی از عربستان سعودی و آغاز یک حرکت داخلی برای کنترل تأسیسات حیاتی در وادی حضرموت و جاده‌های منتهی به صحرای استان است.

به گفته منابع، الحضرمی تلاش کرده است تا شیوخ قبایل بیابانی را برای کنترل جاده صحرایی منتهی به مرزهای عربستان سعودی جذب کند. همزمان، نیروهای ویژه مزدور اماراتی نیروهای نظامی خود را از استان‌های عدن، ابین و شبوه برای انجام یک مأموریت جدید در عمق حضرموت فراخوان کرده است.

این در حالی است که دولت مزدور عدن دچار سردرگمی است و تنها به برکناری مبخوت بن ماضی استاندار حضرموت وفادار به امارات و انتصاب سالم الخنبشی معاون سابق نخست‌وزیر به عنوان استاندار جایگزین، اکتفا کرد، اما به نظر نمی‌رسد این اقدام برای مهار بحران کافی باشد.