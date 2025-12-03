واکنش رئیس ائتلاف قبایل حضرموت به پیشروی نیروهای شورای انتقالی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عمرو بن حبریش العلیی رئیس ائتلاف قبایل حضرموت یمن تحت حمایت عربستان سعودی به پیشروی های نیروهای شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات در حضرموت واکنش نشان داد.

وی پس از اینکه نیروهای شورای انتقالی جنوب بر سیئون مسلط شدند، گفت: به هیچ نیرویی اجازه پیشروی به سمت شرکت های نفتی در حضرموت را نخواهیم داد.

پیش از این الاخبار با اشاره به درگیری های حضرموت گزارش داده بود: پیشروی نیروهای انتقالی برای سرنگونی آخرین پایگاه‌های دولت وابسته به ریاض در منطقه سیئون، در سایه عقب‌نشینی عربستان از حمایت ائتلاف قبایل حضرموت درگیری‌ها در استان حضرموت به سمت پایان خود نزدیک می‌شود.

نیروهای وابسته به امارات از ساعتی پیش از طریق نیروهای «شورای انتقالی جنوب» وابسته به خود به سمت مواضع تحت کنترل «ائتلاف قبایل حضرموت» تحت حمایت عربستان سعودی در استان نفتی حضرموت پیشروی می‌کنند.

منابع محلی در استان حضرموت اعلام کرده بودند که تعداد زیادی از نیروهای شورای انتقالی به سمت حومه شهر سیئون، پایتخت وادی حضرموت، و شهر تریم در مجاورت آن پیشروی کرده‌اند. تعدادی از عناصر تیپ‌های پشتیبانی و حمایتی وابسته به شورای انتقالی نیز توانستند از سمتی دیگری به منطقه «وادی ساه» در وادی حضرموت مسلط شوند.

در همین راستا منابع میدانی در حضرموت اعلام کردند که تعدادی از عناصر تیپ‌های «نیروهای دفاع شبوه» وابسته به امارات در محور دوعن پیشروی کردند. این امر همزمان با حرکت نظامی تیپ بارشید با ده‌ها خودروی زرهی بود که از استان ابین به سمت منطقه الخشعه به عنوان یکی دیگر از مناطق استراتژیک نفتی در وادی حضرموت انجام شد. هدف این عملیات کنترل میادین نفتی و سرنگونی تیپ ۱۳۵ پیاده‌نظام وابسته به عربستان بود.

یک منبع میدانی به الاخبار اعلام کرد که نیروهای «انتقالی» از منطقه فلات که میدان نفتی المسیله در وادی حضرموت در آن قرار دارد، بدون هیچ درگیری با نیروهای ائتلاف قبایل حضرموت عبور کرده اند.

نکته قابل توجه این است که عربستان سعودی به تازگی تنها به حمایت از «نیروهای سپر وطن» وابسته به خود در حد فاصل حضرموت و اراضی خود اکتفا کرده و به اعتقاد ناظران مسائل بین‌الملل حمایت از «ائتلاف قبایل حضرموت» را متوقف کرده است. این بدان معناست که روند درگیری در استان حضرموت که ۷۰% از نفت یمن را در اختیار دارد، با تغییرات قابل توجهی مواجه خواهد بود.