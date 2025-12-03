شهر راهبردی و نفتی سیئون یمن به کنترل نیروهای شورای انتقالی جنوب درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه القدس العربی، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات اعلام کرد که نیروهایش روز چهارشنبه کنترل شهر سیئون، مرکز وادی حضرموت را در چارچوب عملیاتی با نام «المستقبل الواعد» به دست گرفته‌اند.

به گزارش رسانه‌های وابسته به شورای انتقالی، نیروهای این شورا با پیشروی سریع و درگیری در چندین محور، نیروهای وابسته به عربستان را عقب رانده و بر مراکز حیاتی در سیئون مسلط شده‌اند.

براساس گزارش القدس العربی، از جمله نقاطی که به کنترل نیروهای شورای انتقالی درآمده، فرماندهی منطقه اول نظامی دولت وابسته به عربستان، کاخ ریاست جمهوری این دولت، مجتمع دولتی، [شعبه] بانک مرکزی، فرودگاه و دیگر تأسیسات مهم اعلام شده است.

براساس این گزارش، سقوط این شهر، نقطه عطفی در تلاش سیاسی شورای انتقالی برای گسترش نفوذ خود در وادی حضرموت است، منطقه‌ای که آخرین پایگاه نظامی دولت وابسته به ریاض در شرق یمن به شمار می‌رود.

منابع وابسته به شورای انتقالی اعلام کردند که در این درگیری‌ها [برای کنترل شهر سیئون] تعدادی از نیروهای منطقه اول نظامی دولت وابسته به عربستان کشته، تعداد زخمی و شماری نیز اسیر شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات، نیروهای این شورا همچنین بر نقاط مهمی در چندین شهرستان دیگر نیز مسلط شده‌اند، این درحالی است که به گفته منابع محلی، تپه حضرموت همچنان در کنترل نیروهای «حفاظت از حضرموت» و «ائتلاف قبایل حضرموت» وابسته به دولت مورد حمایت عربستان قرار دارد.

این رسانه‌ها همچنین از تسلط نیروهای شورای انتقالی بر پادگان «عارین» در شهرستان عرماء در استان شبوه یمن خبر داده و آن را بخشی از تلاش برای قطع خطوط پشتیبانی میان شبوه و وادی حضرموت دانسته‌اند.