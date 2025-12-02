به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: در این بخش جدید، مسافران میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در صورت تمایل همراه با تصویر، فیلم یا فایل صوتی با رعایت سقف حجم بهصورت مستقیم ثبت کنند تا توسط کارشناسان مترو بررسی و به مسئولان مربوطه برای تصمیمسازی و اقدام مؤثر ارجاع شود.
وی با بیان اینکه بازوی اطلاعرسانی مترو از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: این بازو یکی از مسیرهای نوین و در دسترس ارتباطی در فضای مجازی است که تاکنون خدمات متنوعی چون نقشه ایستگاهها، برنامه حرکت قطارها، مسیریابی و اطلاع از وضعیت پلهبرقیهای ایستگاهها را در اختیار مسافران قرار داده است. زند تصریح کرد: این بازو اکنون با افزوده شدن قابلیت دریافت نظرات، گام دیگری در مسیر افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی برداشته است.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران ادامه داد: این شرکت بهمنظور ارتقای این مسیر ارتباطی، قابلیتهای جدیدی را به آن میافزاید. چندی پیش بخش اطلاع از وضعیت پلهبرقیهای مترو به این بازو اضافه شد که به مسافران امکان میدهد از پلههایی که به دلیل تعمیرات یا موارد فنی از سرویسدهی خارج هستند، مطلع شوند. اکنون نیز بخش جدیدی برای ثبت انتقادات، نظرات و پیشنهادات به این بازو افزوده شده است.
وی افزود: این بازو همچنین بخشی برای پاسخگویی به سوالات مسافران دارد. در این بخش، کاربر با ورود به دستهبندی سوالات پرتکرار، میتواند پاسخ موردنظر خود را بیابد و در صورت عدم یافتن پاسخ، مستقیماً با کارشناسان شرکت بهرهبرداری مترو تهران گفتوگو متنی کرده و پرسش خود را مطرح کند که پاسخ آن در کوتاهترین زمان ممکن ارائه میشود.
زند در ادامه به گزارش عملکرد ششماهه گروه پشتیبانی متروی تهران در پیامرسان بله (از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهرماه سال جاری) اشاره و خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۱,۷۰۹ پرسش از سوی مسافران دریافت و پاسخ داده شده است. نتایج پایش رضایت کاربران نیز نشان میدهد ۶۹.۸ درصد از شرکتکنندگان در ارزیابی، رضایت «خوب» خود را از پاسخگویی کارشناسان اعلام کردهاند. همچنین ۲۷.۸ درصد از کل کاربران (۵۷۸ نفر) با ثبت بازخورد، در فرآیند سنجش رضایت مشارکت داشتهاند که بیانگر تعامل مؤثر مسافران با این بستر ارتباطی است.
گفتنی است مسافران برای مشاهده قابلیتهای جدید در بازوی اطلاع رسانی مترو در پیام رسان بله، در صورت عضویت پیشین، لازم است دستور /start را مجدد در بازوی اطلاعرسانی اجرا کنند تا با راه اندازی دوباره، امکانات بهروزشده برای آنان فعال شود.
