به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به توسعه بازوی اطلاع‌رسانی مترو در پیام‌رسان داخلی «بله» اظهار داشت: در راستای افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات به مسافران، امکان اعلام وضعیت پله‌برقی‌ها به این سامانه افزوده شده است. از این پس، شهروندان می‌توانند از طریق بازوی اطلاع‌رسانی مترو، آمار کلی پله‌برقی‌های نصب‌شده و وضعیت روزانه پله‌برقی‌های در حال تعمیر یا خارج از سرویس را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی شفاف صورت گرفته است، افزود: بازوی اطلاع‌رسانی مترو تهران که با نشانی metro_tehranbot@ در دسترس کاربران قرار دارد، از زمان راه‌اندازی تاکنون با استقبال گسترده شهروندان مواجه شده و مجموعه‌ای از خدمات متنوع را ارائه می‌دهد.

وی بیان داشت: مسافران می‌توانند از طریق این سامانه، اطلاعاتی نظیر مسیریابی و پیشنهاد بهترین مسیر بین ایستگاه مبدأ و مقصد، نقشه به‌روز خطوط مترو، پاسخ به پرسش‌های متداول، پشتیبانی و ارتباط مستقیم با کارشناسان، برنامه حرکت قطارها در خطوط هفت‌گانه، شناسایی ایستگاه نزدیک با استفاده از موقعیت مکانی و همچنین شرکت در مسابقات دوره‌ای را دریافت کنند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان با تأکید بر اینکه این شرکت بر آن است تا با تقویت ابزارهای ارتباطی و خدمات آنلاین، همراهی پایدار و اطمینان‌بخش برای شهروندان در تمامی سفرهای شهری فراهم آورد، خاطرنشان کرد:اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به مسافران و پاسخگویی شفاف به پرسش‌های آنان از ارکان اصلی سیاست‌های ارتباطی این شرکت است. در همین راستا، توسعه بسترهای ارتباطی نوین، به‌ویژه در فضای دیجیتال، با هدف ارتقای تجربه سفر شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان در دستور کار قرار دارد.

در پایان گفتنی است مسافرانی که پیش‌تر به بازوی اطلاع‌رسانی مترو تهران پیوسته‌اند، لازم است برای مشاهده بخش جدید «وضعیت پله‌برقی‌های مترو»، یک‌بار دیگر دستور /start را اجرا کنند یا از بخش تنظیمات، گزینه «پاک کردن تاریخچه» را انتخاب نمایند تا این بخش برایشان فعال و قابل مشاهده شود.