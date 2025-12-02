حسینی: بانک اطلاعاتی واحد هیئات مذهبی بانوان انسجام را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جلسه ماهانه مسئولین مناطق هیئات مذهبی بانوان مشهد به میزبانی منطقه دو و با حضور مدیر بنیاد دعبل خزایی برگزار شد. این نشست با هدف تقویت شبکهسازی، بازبینی ساختار منطقهبندی و هماهنگی اجرایی میان مسئولین مناطق شکل گرفت.
در بخش اصلی جلسه، بر ضرورت شناسایی تفصیلی هیئات مذهبی بانوان تأکید شد. طبق مصوبه جلسه، هر مسئول منطقه موظف است اسامی و مشخصات هیئات بانوان تحت پوشش خود را در دفترچههای اختصاصی ثبت کرده و برای تکمیل بانک اطلاعاتی تحویل دهد. این اقدام مقدمهای برای انسجام بیشتر و سیاستگذاری دقیقتر در حوزه هیئات بانوان است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مرحله بعدی این روند، تماس مستقیم با تمامی مسئولان هیئات مذهبی بانوان خواهد بود تا شبکه ارتباطی منظم، سریع و کارآمد میان مناطق و مجموعه مادر برقرار شود.
در ادامه نشست، سیده مریم حسینی مسئول شورای هیئات مذهبی بانوان مشهد اظهار کرد: با اجرای دقیق طرح شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، میتوانیم هماهنگی و اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بانوان را چند برابر کنیم.
مسئول شورای هیئات مذهبی بانوان مشهد افزود: انسجام و نظم، شرط موفقیت شبکه هیئات است و منطقه دو در این مسیر الگوی خوبی برای سایر مناطق خواهد بود.
گفتنی است؛ در پایان جلسه نیز بر ضرورت سرعتبخشی به فرآیند شناسایی، تقویت پیوند مناطق و ارتقای برنامهریزی کلان در حوزه هیئات بانوان تأکید شد.
