طرح جامع تربیت و جهاد فرهنگی در محله عبادی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مصلایی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با شورای محله عبادی اظهار کرد: این جلسه با مشارکت اعضای شورای محله عبادی و جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی، فرصتی برای همافزایی و بهکارگیری تمام ظرفیتهای مردمی و سازمانی در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی بود. محور اصلی، تبیین راهبردهای ترویج اسلام ناب محمدی و تقویت بنیانهای خانواده و هویت دینی بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد اجرای طرح «مساجد جامعهپرداز» را یکی از مهمترین تصمیمات جلسه عنوان کرد و افزود: این طرح در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی طراحی شده و هدفش ارتقا نقش مسجد به محور تعاملات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی محله است. ما به دنبال انسجامبخشی اجتماعات، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد نشاط معنوی و همگانی با تکیه بر فضاهای تعاملی و شبکههای همیار فرهنگی هستیم.
به گفته وی، جهاد تبیین در این نشست به عنوان یک تکلیف دائمی جامعه اسلامی مورد تأکید قرار گرفت: تقویت سواد رسانهای، ارتقا قدرت تحلیل سیاسی، آموزش مهارتهای بیان استدلال و استفاده هوشمندانه از ابزار رسانه برای مقابله با جنگ شناختی، از برنامههای اصلی ما در این حوزه است.
مصلایی گفت: تربیت نیروی انسانی مؤمن، انقلابی و متخصص از ضروریات امروز ما است. ما باید با تقویت ایمان، مهارت و توانمندی جوانان علاقهمند، حرکتهای فرهنگی و اجتماعی را به سمت ارزشهای اصیل نظام اسلامی هدایت کنیم و گفتمان مقاومت و استکبارستیزی را در محله گسترش دهیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد همچنین به تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: برنامههایی برای مقابله با هجمههای فرهنگی و رسانهای، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقاومت در برابر سبک زندگی غربی داریم. تأکید ما بر حفظ ارزشهای خانواده، صمیمیت و قناعت است.
وی با تاکید بر حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محله با راهکارهای بومی، همکاری با هیئات، تشکلها و افزایش روابط سالم اجتماعی اذعان داشت: بهبود محیط زندگی، توسعه فضای سبز و ارتقا امنیت محله هم در دستور کار ماست.
مصلایی اظهار کرد: این نشست نقطه عطفی در همگرایی نیروها و ظرفیتهای محله عبادی است. با اجرای طرحهای مشترک و صدای واحد، میتوانیم مصونیت فرهنگی جامعه را در برابر تهدیدات نرم تقویت کنیم.
