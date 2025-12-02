دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در نارمک

به گزارش خبرگزاری مهر پلیس امنیت تهران بزرگ اعلام کرد: در اجرای طرح «امنیت محله محور» و در پی وقوع یک درگیری و ضرب و جرح با چاقو علیه یک شهروند در میدان ۱۶ نارمک، پرونده ویژه‌ای با موضوع «شرارت» در پایگاه چهارم پلیس امنیت تهران بزرگ تشکیل شد.

پس از تحقیقات و بررسی‌های میدانی، دو نفر از متهمان شناسایی شدند. این دو نفر که پس از اقدام خود متواری شده بودند، با به کارگیری روش‌های پلیسی، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. سپس با دستور مقام قضائی به زندان معرفی شدند.

متهمان دلیل اقدام خود را «ارعاب» یکی از ساکنان میدان ۱۶ نارمک به دلیل خصومت شخصی اعلام کردند. با این حال، در جریان این حادثه، سایر شهروندان حاضر در محل نیز آسیب دیدند.

معاون اجتماعی پلیس امنیت تهران بزرگ تأکید کرد که اجرای طرح‌های ارتقای امنیت در محلات با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.