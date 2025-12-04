دستگیری شرور معروف به «یاغی» در عملیات ضربتی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس امنیت فاتب اعلام کرد: در پی یک درگیری منجر به صدمات جسمانی که در هفته دوم آبان‌ماه جاری در محدوده سیمون بولیوار رخ داد، عناصر شرور و سابقه‌دار در یک عملیات تخصصی پلیس دستگیر شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این حادثه با هجوم تعدادی از اشرار به یک قهوه‌خانه در این محدوده و حمله به فردی که از قبل با آنها اختلاف داشت، آغاز شد. این درگیری به خارج از قهوه‌خانه کشیده شد و ضمن ایجاد خسارت به اموال کسبه، منجر به ضرب و جرح چندین شهروند عادی که در حال عبور از محل بودند، گردید. در این حادثه، سه نفر بر اثر ضربات چاقو به نقاط مختلف بدن و نیز شکستگی بینی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

پس از این اتفاق، پرونده برای بررسی و اقدام در اختیار تیم ویژه عملیات پایگاه دوم سازمان اطلاعات قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد که عوامل این درگیری، از افراد سابقه‌دار با پیشینه‌ای از درگیری و شرارت هستند.

متهمان در ادامه، با اقدامات تخصصی و شناسایی پلیس در محدوده خیابان کلهر، مکان‌یابی و در یک عملیات ضربتی بازداشت شدند. از آنها در زمان دستگیری، چند قبضه قمه و چاقو کشف گردید. این افراد مطابق دستور مقام قضائی، به زندان معرفی شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب در این رابطه تأکید کرد: «اراذل و اوباش تحت رصد و کنترل مستمر پلیس هستند و کلیه تحرکات آنها ثبت و در زمان مناسب مورد اقدام عملیاتی قرار می‌گیرد. این افراد نباید گمان کنند که اعمال شرارت‌بارشان از دید مردم و پلیس پنهان می‌ماند.»