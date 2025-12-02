توقیف ۳ فروند شناور حامل کالای قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده، فرمانده پایگاه دریابانی میناب اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل ۱۲ عدد تلویزیون، ۶ طاقه پارچه، ۱۶ هزارو ۲۸۷ عدد لوازم آرایشی ۲۰۰ عدد لوازم جانبی ،۷۶۲ عدد لوازم خودرو و ۸ هزارو ۹۷۲ عدد البسه قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه به اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی می باشدو توقیف ۳ فروند شناور در این عملیات‌ها گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد نموده‌اند.