توقیف ۳ فروند شناور حامل کالای قاچاق در میناب

بندرعباس-فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف مقادیری کالای قاچاق توسط مرزبانان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده، فرمانده پایگاه دریابانی میناب اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل ۱۲ عدد تلویزیون، ۶ طاقه پارچه، ۱۶ هزارو ۲۸۷ عدد لوازم آرایشی ۲۰۰ عدد لوازم جانبی ،۷۶۲ عدد لوازم خودرو و ۸ هزارو ۹۷۲ عدد البسه قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه به اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی می باشدو توقیف ۳ فروند شناور در این عملیات‌ها گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد نموده‌اند.

