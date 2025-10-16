به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر، گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از ساعتی گشت زنی در موقعیت‌های اعلامی، موفق به توقیف یک فروند شناور و کشف ۲ عدد یخچال، ۱۹۶ عدد عروسک لبوبو، ۱۳۸۰ ثوب انواع البسه و پوشاک، ۱۱۵۲ عدد ادکلن، ۵۱۹۰ بسته تنباکو میوه‌ای، ۵۱ عددکیف چرمی، ۷۷ عدد عود زغالی قاچاق کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند.