۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

توقیف شناور حامل کالای قاچاق در آب‌های میناب

بندرعباس-فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف ۲۷ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان در آب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر، گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از ساعتی گشت زنی در موقعیت‌های اعلامی، موفق به توقیف یک فروند شناور و کشف ۲ عدد یخچال، ۱۹۶ عدد عروسک لبوبو، ۱۳۸۰ ثوب انواع البسه و پوشاک، ۱۱۵۲ عدد ادکلن، ۵۱۹۰ بسته تنباکو میوه‌ای، ۵۱ عددکیف چرمی، ۷۷ عدد عود زغالی قاچاق کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد خبر 6624142

