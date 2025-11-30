حسین زارع ارنانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف تأمین هوایی پاک برای مردم شریف یزد و حراست از محیط زیست به عنوان میراثی ارزشمند، در پی افزایش شاخصهای آلودگی هوا در روزهای اخیر، برنامههای نظارتی خود بر واحدهای صنعتی شهرستان را تشدید کردهایم.
وی افزود: تیمهای پایش این اداره با انجام بازدیدهای میدانی، وضعیت عملکرد سیستمهای کنترل آلایندگی هوا، نحوه مدیریت پسماند و پساب، و میزان رعایت استانداردهای زیستمحیطی را ارزیابی کردهاند. متأسفانه بررسیها نشان میدهد برخی واحدهای صنعتی بیش از حد مجاز آلاینده تولید میکنند.
زارع ارنانی تأکید کرد: برای واحدهای آلاینده، اخطارهای قانونی و کتبی صادر و مهلت مشخصی برای رفع نواقص فنی و اصلاح فرآیندها تعیین شده است. در صورت عدم پایبندی به ضوابط، پرونده متخلفان برای اعمال برخوردهای قانونی، از جمله محدودیت یا توقف فعالیت، به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد در پایان هشدار داد: با توجه به شرایط ناپایدار کیفیت هوا، نظارتها به صورت مستمر و ویژه ادامه خواهد یافت و هیچگونه اغماضی در برخورد با منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت. حفظ سلامت شهروندان و کاهش اثرات آلودگی هوا در اولویت اصلی اقدامات این اداره قرار دارد.
نظر شما