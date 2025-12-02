اردبیل در محاصره آلودگی هوا؛نگرانی مردم از افزایش غلظت ذرات معلق

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان اردبیل در روزهای اخیر با شرایط غیرمعمول آلودگی هوا و کاهش چشمگیر دید افقی مواجه شده است؛ وضعیتی که موجب نگرانی شهروندان شده و زندگی روزمره آنان را تحتتأثیر قرار داده است. مسئولان هواشناسی و محیطزیست، وارونگی دما، پایداری هوا و وجود ذرات معلق ناشی از فعالیتهای کشاورزی و معدنی را از عوامل اصلی این بحران برشمردهاند. افزایش تعداد روزهای ناسالم در مقایسه با سال گذشته، هشداری برای ضرورت مدیریت منابع آلاینده و اتخاذ اقدامات فوری جهت بازگشت به هوای پاک در این استان است.
اظهارات شهروندان درباره آلودگی هوای اردبیل
یکی از شهروندان اردبیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید دید و افزایش آلودگی هوا گفت: این روزها هر بار که از خانه خارج میشویم، احساس میکنیم نفسکشیدن سختتر شده است. هوایی که همیشه به پاکی آن عادت داشتیم حالا پر از غبار و ذرات معلق است و مجبور هستیم هنگام خروج از منزل ماسک بزنیم.
یکی دیگر از اهالی شهر با ابراز نگرانی از روند افزایشی روزهای ناسالم افزود: وقتی میشنویم تعداد روزهای آلوده نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، واقعاً نگران سلامت خود و خانوادهمان میشویم. انتظار داریم مسئولان منبع دقیق این آلودگی را شفاف اعلام کنند و فقط به توضیحات کلی بسنده نکنند.
این شهروند با بیان اینکه ادامه این شرایط برای سلامتی مردم نگرانکننده است، گفت: ما انتظار داریم با همکاری دستگاهها، بار دیگر اردبیل به شرایط هوای پاک برگردد و خانوادهها نگران هستند و نمیخواهند فرزندانشان در شهری بزرگ شوند که تنفس در آن خطرناک باشد.
محدودیت جریانات هوا عامل آلودگی هوای اردبیل است
مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فصول سرد سال، بهویژه پاییز و زمستان، ارتفاع لایه مرزی بهطور طبیعی پایین است و پایداری جو همراه با وارونگی دما رخ میدهد.
وی افزود: این شرایط باعث شده است محدوده شهری به یک جزیره حرارتی تبدیل شود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: لایه حرارتی ایجاد شده، جریانهای هوا را محدود میکند و موجب تغییر الگوهای هواشناسی در منطقه میشود.
شرایط آلودگی هوا در اردبیل بی سابقه است
کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره افزایش غلظت آلودگی هوا گفت: این پدیده بهدلیل وجود ذرات معلق در هوا است که باعث افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا شده است. منشأ این ذرات میتواند اراضی کشاورزی اطراف و همچنین برخی معادن باشد که در سطح شهر موجب کاهش دید و در مواردی ایجاد آلودگی میشود.
وی افزود: تعداد روزهای آلوده نسبت به سال گذشته دو روز بیشتر شده است و چنین وضعیتی در اردبیل بیسابقه است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تنها سه روز هوای ناسالم گزارش شده بود، اما متأسفانه امسال این عدد به پنج روز رسیده است.
نظارت بر صنایع و جایگاههای عرضه سوخت در اردبیل افزایش مییابد
سفیدی بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم، نظارت بر صنایع و جایگاههای عرضه سوخت در اردبیل بهمنظور کنترل کیفیت هوا تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: در راستای مدیریت و کاهش آلودگی هوا، کنترلهای شبانه و مستمر در دستور کار قرار دارد و صنایعی که در نزدیکی شهر فعالیت میکنند، بهطور ویژه تحت نظارت کارشناسان ادارهکل محیطزیست استان قرار خواهند گرفت.
بررسی وضعیت اخیر آلودگی هوا در اردبیل نشان میدهد که این استان با پدیدهای کمسابقه روبهرو است و افزایش تعداد روزهای ناسالم در سال جاری ضرورت اقدامهای فوری و هدفمند را دوچندان کرده است. گرچه بارندگیها میتواند نقش موقت و محدودی در کاهش ذرات معلق داشته باشد، اما حل ریشهای مشکل تنها از مسیر نظارت دقیق بر صنایع، کنترل منابع آلاینده، مدیریت اراضی کشاورزی و پایش مستمر فعالیت معادن امکانپذیر است. همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول و همراهی مردم میتواند امید به بازگشت دوباره هوای پاک و سالم را برای شهروندان اردبیلی زنده نگه دارد.
